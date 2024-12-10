Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом

А еще мыши ведут активный ночной образ жизни, шуршат под полоном и в стенках, нарушают сон и вызывают дискомфорт. Они очень быстро размножаются: одна мышь за свою жизнь может принести до сотни детенышей, что сильно затрудняет контроль за популяцией. Одним словом, дачников не нужно убеждать в том, что от грызунов нужно избавляться как можно быстрее.