Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом

Posted 10 декабря, 13:13
Published 10 декабря, 13:13
Modified 10 декабря, 13:15
Updated 10 декабря, 13:15
Мыши проникают в кладовые и погреба, портят продукты и оставляют фекалии. На даче они могут повреждать посевы и запасы собранного урожая в сараях и подвалах. Эти мелкие зверьки переносят лептоспироз — опаснейшую инфекцию, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
А еще мыши ведут активный ночной образ жизни, шуршат под полоном и в стенках, нарушают сон и вызывают дискомфорт. Они очень быстро размножаются: одна мышь за свою жизнь может принести до сотни детенышей, что сильно затрудняет контроль за популяцией. Одним словом, дачников не нужно убеждать в том, что от грызунов нужно избавляться как можно быстрее.
Существует множество способов справиться с напастью, но сегодня мы предлагаем вам один из самых оригинальных — отраву на основе лапши быстрого приготовления.
Приготовьте пакетик лапши, две столовые ложки семечек, а также четыре столовые ложки строительного гипса или цемента.
Вермишель измельчите в крошку, смешайте с остальными ингредиентами. Получится сухая смесь, которую нужно пересыпать в полиэтиленовые пакетики. Горлышко пакета завязываем, а в самом пакете ножом делаем отверстия, — приводит слова эксперта, автора канала «Советы биолога Progress Way» портал «Хибины».
Пакетики с отравой помещаем в те места, где мыши появляются чаще всего. Их привлечет запах семечек и «Доширака», однако цемент в составе станет смертельным лакомством. Попробуйте такие ловушки и уже через две-три недели мышей в вашем доме станет значительно меньше.
Ранее эксперты дали советы, как избавиться от сырости в погребе с помощью негашеной извести.