tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 13:13

Published 10 декабря, 13:13

Modified 10 декабря, 13:15

Updated 10 декабря, 13:15

Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом

Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом

10 декабря 2024, 13:13
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Мыши часто грызут проводку, мебель и другие вещи в доме, переносят опасные болезни и не дают спокойно жить. Однако смекалистые дачники придумали, как победить вредоносных грызунов — достаточно одного пакетика «Доширака».

Мыши проникают в кладовые и погреба, портят продукты и оставляют фекалии. На даче они могут повреждать посевы и запасы собранного урожая в сараях и подвалах. Эти мелкие зверьки переносят лептоспироз — опаснейшую инфекцию, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Несколько капель по углам и мыши разбежались — эффект сохранится на месяцы
Узнать подробнее

А еще мыши ведут активный ночной образ жизни, шуршат под полоном и в стенках, нарушают сон и вызывают дискомфорт. Они очень быстро размножаются: одна мышь за свою жизнь может принести до сотни детенышей, что сильно затрудняет контроль за популяцией. Одним словом, дачников не нужно убеждать в том, что от грызунов нужно избавляться как можно быстрее.

Существует множество способов справиться с напастью, но сегодня мы предлагаем вам один из самых оригинальных — отраву на основе лапши быстрого приготовления.

Зайцы и мыши останутся без лакомства: защищаем стволы плодовых деревьев зимой
Узнать подробнее

Приготовьте пакетик лапши, две столовые ложки семечек, а также четыре столовые ложки строительного гипса или цемента.

Вермишель измельчите в крошку, смешайте с остальными ингредиентами. Получится сухая смесь, которую нужно пересыпать в полиэтиленовые пакетики. Горлышко пакета завязываем, а в самом пакете ножом делаем отверстия, — приводит слова эксперта, автора канала «Советы биолога Progress Way» портал «Хибины».

Пакетики с отравой помещаем в те места, где мыши появляются чаще всего. Их привлечет запах семечек и «Доширака», однако цемент в составе станет смертельным лакомством. Попробуйте такие ловушки и уже через две-три недели мышей в вашем доме станет значительно меньше.

Ранее эксперты дали советы, как избавиться от сырости в погребе с помощью негашеной извести.

У мышей просто сдадут нервы: самый необычный способ выгнать грызунов из подвала
Узнать подробнее
Читайте также:
Зловредный колорадский жук оставит вашу картошку в покое: самые простые методы защитыКрысы и мыши мигом разбегутся: рецепт со свечой и арахисом решит проблему навсегдаКак быстро прогреть дачный домик перед Новым годом: лайфхаки опытных экстремалов
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Сельское хозяйство#Мыши#Дача#Грызуны#Семечки#Дом и сад#КЦ#Борьба с вредителями#Лапша#Строительный гипс#Отрава для грызунов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика