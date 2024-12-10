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Posted 10 декабря, 15:01

Published 10 декабря, 15:01

Modified 10 декабря, 15:03

Updated 10 декабря, 15:03

Немцы кладут туалетную бумагу в холодильник и живут спокойно: вот зачем это нужно

Немцы кладут туалетную бумагу в холодильник и живут спокойно: вот зачем это нужно

10 декабря 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Туалетная бумага — очень полезное изобретение современной цивилизации. Использовать ее можно в тысяче различных бытовых ситуаций. Например — положить на полку холодильника.

Немецкие домохозяйки кладут туалетную бумагу в холодильник, что вызывает неизменное удивление у наших граждан. Однако жители Германии — прагматики и ничего не делают зря. Рулон бумаги рядом с продуктами нужен по двум причинам:

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  • Контроль запаха. Туалетная бумага способна впитывать запахи. Со временем в холодильнике появляются неприятные ароматы от продуктов — бумага может помочь их нейтрализовать. Часто вместе с этим часто используют пищевую соду, чтобы повысить эффективность. Из нее готовят пасту и наносят на торец рулона.
Понадобятся три чайные ложки соды, половина чайной ложки соли, 10 капель эфирного масла и две чайные ложки воды. Таким образом можно превратить обычную туалетную бумагу в освежитель воздуха, — рекомендует портал «PRОгород».
  • Впитывание излишней влаги: В холодильнике может скапливаться конденсат, особенно если дверь часто открывается или температура внутри выше положенной. Туалетная бумага может впитать излишки влаги, предотвращая образование плесени или скопление воды в контейнерах.
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По поводу того, сколько времени нужно держать туалетную бумагу в холодильнике, это индивидуально и зависит от условий работы вашего холодильника. Обычно ее заменяют раз в неделю или две.

Также многие хозяйки интересуются, можно ли использовать туалетную бумагу, которая была в холодильнике, в других целях? Теоретически можно, однако бумага может оказаться влажной и неприятной наощупь. А вот для уборки в том же холодильнике такой рулон вполне сгодится.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Бумага#Запах#Холодильник#Влажность#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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