Немцы кладут туалетную бумагу в холодильник и живут спокойно: вот зачем это нужно

Также многие хозяйки интересуются, можно ли использовать туалетную бумагу, которая была в холодильнике, в других целях? Теоретически можно, однако бумага может оказаться влажной и неприятной наощупь. А вот для уборки в том же холодильнике такой рулон вполне сгодится.