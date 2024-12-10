Немцы кладут туалетную бумагу в холодильник и живут спокойно: вот зачем это нужно

Posted 10 декабря, 15:01
Published 10 декабря, 15:01
Modified 10 декабря, 15:03
Updated 10 декабря, 15:03
Немецкие домохозяйки кладут туалетную бумагу в холодильник, что вызывает неизменное удивление у наших граждан. Однако жители Германии — прагматики и ничего не делают зря. Рулон бумаги рядом с продуктами нужен по двум причинам:
Понадобятся три чайные ложки соды, половина чайной ложки соли, 10 капель эфирного масла и две чайные ложки воды. Таким образом можно превратить обычную туалетную бумагу в освежитель воздуха, — рекомендует портал «PRОгород».
По поводу того, сколько времени нужно держать туалетную бумагу в холодильнике, это индивидуально и зависит от условий работы вашего холодильника. Обычно ее заменяют раз в неделю или две.
Также многие хозяйки интересуются, можно ли использовать туалетную бумагу, которая была в холодильнике, в других целях? Теоретически можно, однако бумага может оказаться влажной и неприятной наощупь. А вот для уборки в том же холодильнике такой рулон вполне сгодится.
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