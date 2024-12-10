Нерезультативная команда и сокращенное финансирование: что известно о ФК «Урал»

По данным издания «Советский спорт», в конце 2024 года именно по причине вылета из РПЛ правительство Свердловской области приняло решение сократить бюджет клуба на 40%. Вместо и так урезанного 2,9 миллиарда рублей, финансирование сократили еще на 20% и в настоящее время бюджет клуба составляет 1,4 миллиарда рублей. Президент «шмелей», рассуждая о средствах, заложенных на «Урал» еще в 2023 году, сказал: «Бюджет клуба — маленький, а ситуация с финансированием за последние годы не поменялась».