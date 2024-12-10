Нерезультативная команда и сокращенное финансирование: что известно о ФК «Урал»

Posted 10 декабря, 13:18
Published 10 декабря, 13:18
Modified 10 декабря, 13:27
Updated 10 декабря, 13:27
«Спорт высших достижений», финансируемый регионом, в Свердловской области представлен, в числе прочих видов спорта, футбольной командой «Урал». По форме собственности — это акционерное общество, президентом которого является Григорий Иванов. Он также является президентом СРСОФ «МФК „Синара“ — футбольного клуба из Екатеринбурга и федерации футбола в Свердловской области.
Не беремся судить достижения команды «Урал», но прошедший сезон, по информации из СМИ, признан провальным. «Шмели» вылетели из Премьер-лиги. Эксперты рассуждают о как минимум 10 причинах такого положения. Одни уверены, что это аномалия, отмечая, что в турнирной таблице не было явного аутсайдера и команде просто не повезло. Другие обозначают четкие причины — несвоевременная замена тренера, нерезультативные игроки и даже предвзятая работа судьей в течение всех матчей с участием «Урала».
Тем не менее, для попечительского совета провальный сезон не стал поводом урезать финансирование команды: ее продолжат спонсировать, передавал «Коммерсантъ-Урал» еще летом 2024 года. В числе спонсоров клуба насчитывается 30 компаний (группа «Синара», ЕВРАЗ, «Уральские авиалинии», БРОЗЭКС, компания «Мегафон» и другие), а главным спонсором является Трубная Металлургическая Компания. Акциями «Урала» в 100% объеме владеет его учредитель — правительство Свердловской области. В самом «Урале» цифру, поступающую от спонсоров, не раскрывают, писал 66.ру.
По данным издания «Советский спорт», в конце 2024 года именно по причине вылета из РПЛ правительство Свердловской области приняло решение сократить бюджет клуба на 40%. Вместо и так урезанного 2,9 миллиарда рублей, финансирование сократили еще на 20% и в настоящее время бюджет клуба составляет 1,4 миллиарда рублей. Президент «шмелей», рассуждая о средствах, заложенных на «Урал» еще в 2023 году, сказал: «Бюджет клуба — маленький, а ситуация с финансированием за последние годы не поменялась».
Согласно открытой бухгалтерской отчетности, публикуемой Российским футбольным союзом, за 2023 год у ФК «Урал» получил чистый убыток в 528,5 миллиона рублей.
Доходы клуба за год составили 2,3 миллиарда рублей, среди которых 216 миллионов заработаны в дни матчей, 700 миллионов — коммерческие доходы, почти столько же — 658,2 миллиона рублей — поступления от организаторов соревнований. На том же уровне — 740,7 миллиона рублей — составили прочие операционные доходы.
15 миллионов клуб потратил на оплату агентский услуг и посредников по поиску игроков, но в то же время 17,4 миллиона рублей прибыли были получены от выбытия и приобретения регистраций игроков.
Расходы превысили доходы, повторимся, на 528,5 миллиона рублей. Самая большая статья в этом разделе — себестоимость, она оценена в 1,9 миллиарда рублей.
История «Урала», сменившего пять названий, начинается с 1930 года. За это время клуб, как сообщается на официальном сайте, только 10 раз имел наивысшие достижения. Среди положительного влияния на спортивную обстановку в регионе отмечается «неоценимый вклад в развитие и популяризацию футбола в Свердловской области». На этом, пожалуй, все.
С 2018 года у клуба, который сложно назвать результативным, появилась своя «Екатеринбург Арена» — подарок страны после Чемпионата мира. Вместимость на один матч составляет 35 000 зрителей. За сезон «Урал» провел 15 домашних матчей, которые посетили более свыше полумиллиона болельщиков. Билет стоит от тысячи рублей.
Хоть прямого отношения к футбольному клубу это не имеет, но до сих пор сооружение со всей его инфраструктурой не смогли вывести на самоокупаемость. По словам замминистра спорта области Сергея Набоких, которого цитирует e1, не окупится сооружение даже в ближайшие пять лет. Более того, экс-Центральный стадион ежегодно нуждается в многомиллионной поддержке.
Как выяснила редакция TagilCity.ru из регионального закона «Об областном бюджете на 2023 годи и плановый период 2024 и 2025 годов», только в 2023 году на мероприятия по эксплуатации стадиона «Екатеринбург Арена» на условиях софинансирования из федерального бюджета было выделено 154,3 миллиона рублей. На последующие годы в плановом бюджете по этой статье финансирования не предусмотрено.
В бюджете Свердловской области на спорт высших достижений в 2023 году был заложен 9,1 миллиарда рублей, в 2024 году — почти в три раза меньше — 3,5 миллиарда рублей. Примерно такой же объем денежных средств закладывается на предстоящий год — 3,6 миллиарда рублей. Конкретно фонду поддержки спорта высших достижений из общего количества средств полагается по 360 миллионов рублей на все три ранее названные годы.