От ностальгии к модному тренду: какие елочные игрушки продают в Свердловской области

У моей бабушки раньше была лочка, неприметная, советская, с такими же игрушками. Я очень любила ее наряжать, это было так атмосферно. Игрушки были разные, не штампованные, мне в детстве нравилось их разглядывать и развешивать. В коробочках, которые уже от времени разваливались, хранился серебристый "снежок", мы им тоже украшали бабушкину ёлочку. Знаю, что бабуля уже давно выкинула всё, любит избавляться от хлама. Очень жаль.