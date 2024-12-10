От ностальгии к модному тренду: какие елочные игрушки продают в Свердловской области

Posted 10 декабря, 13:46
Published 10 декабря, 13:46
Modified 10 декабря, 13:49
Updated 10 декабря, 13:49
Многие люди, выросшие в Советском Союзе, ассоциируют эти игрушки с детством, семьей и праздничной атмосферой того времени. Использование старых игрушек помогает воссоздать ощущение праздника, которое было у них в детстве. Это своего рода возвращение к истокам, теплые воспоминания о прошлом.
У моей бабушки раньше была елочка, неприметная, советская, с такими же игрушками. Я очень любила ее наряжать, это было так атмосферно. Игрушки были разные, не штампованные, мне в детстве нравилось их разглядывать и развешивать. В коробочках, которые уже от времени разваливались, хранился серебристый «снежок», мы им тоже украшали бабушкину елочку. Знаю, что бабуля уже давно выкинула все, любит избавляться от хлама. Очень жаль, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия, жительница Нижнего Тагила.
Игрушки из СССР отличаются особым стилем и качеством исполнения. Они часто выполнены вручную, что придаёт им особую ценность и уникальность.
Ох, сколько же лет этим шарикам! Помню, как мы их впервые вешали на елку еще в те времена. Тогда все было другое — и игрушки такие особенные, с душой сделаны. Каждый шарик хранит в себе тепло тех времен, — вспоминает Наталья Терехова, пенсионерка.
Некоторые люди коллекционируют старые советские елочные игрушки как предметы искусства или антиквариата. Эти игрушки часто имеют уникальные дизайны и изготавливаются из материалов, которые больше не используются в производстве современных украшений. Коллекционеры могут использовать свои коллекции для украшения ёлки, чтобы показать их друзьям и близким.
Для меня каждая советская игрушка — это маленький кусочек истории нашей страны. В этих простых шарах и фигурках отражается дух того времени, традиции и культурные особенности эпохи. Я собираю их, чтобы сохранить память о прошлом для будущих поколений, — Никита Ларионов, коллекционер.
В связи с этим рынок советских новогодних украшений становится все более оживленным, и цены на них варьируются в зависимости от состояния, редкости и материала изготовления.
Одним из наиболее популярных мест для покупки таких игрушек являются онлайн-платформы объявлений. Здесь можно найти множество предложений от частных продавцов, предлагающих как отдельные игрушки, так и целые наборы.
Например, лот № 1 предлагает стеклянные елочные украшения времен СССР за 3,5 тысячи рублей. Продавец подчеркивает, что упаковка качественная, а доставка возможна как по России, так и по городу.
Другой интересный вариант — это лот № 2, включающий в себя набор елочных игрушек из пенопласта и стекла за 3 тысячи рублей. Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет разнообразные материалы и формы для украшения своей елки. Лот № 3 представляет собой ретро-игрушку Деда Мороза из ваты, которая находится в хорошем состоянии, несмотря на следы времени. Цена этого лота составляет также 3 тысячи рублей.
У моей бабушки раньше была лочка, неприметная, советская, с такими же игрушками. Я очень любила ее наряжать, это было так атмосферно. Игрушки были разные, не штампованные, мне в детстве нравилось их разглядывать и развешивать. В коробочках, которые уже от времени разваливались, хранился серебристый "снежок", мы им тоже украшали бабушкину ёлочку. Знаю, что бабуля уже давно выкинула всё, любит избавляться от хлама. Очень жаль.
Для тех, кто хочет приобрести сразу несколько предметов, интересен лот № 4, включающий в себя новогодние игрушки 1950-х–1980-х годов, Деда Мороза за 2,5 тысячи рублей, работающие гирлянды по 1,5 тысячи рублей и бусы из стекла за 300 рублей. Продавец отмечает, что игрушки продаются только комплектами, поштучная продажа не предусмотрена.
Еще одно интересное предложение — это лот № 5, состоящий из игрушек 1960-х–1970-х годов, каждая из которых стоит 450 рублей. Поштучная продажа кукол обойдется в тысячу рублей, остальные игрушки — по 450 рублей.
Более бюджетный вариант представлен в лоте № 6, где предлагаются игрушки в виде животных за 200 рублей. Наконец, лот № 7 включает в себя различные новогодние игрушки по цене 49 рублей за штуку, при этом общая стоимость набора может быть оговорена отдельно.
Таким образом, цены на советские новогодние украшения могут значительно различаться в зависимости от множества факторов, включая состояние, материал и редкость. Тем не менее, независимо от стоимости, эти игрушки продолжают оставаться символом ностальгии и уюта, привлекая внимание как коллекционеров, так и простых любителей старины.