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Posted 10 декабря, 06:07

Published 10 декабря, 06:07

Modified 10 декабря, 06:09

Updated 10 декабря, 06:09

Пациенты рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Екатеринбурге

Пациенты рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Екатеринбурге

10 декабря 2024, 06:07
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пациенты поликлиники №3 в Академическом районе рассказали, что не хватает узких специалистов.

По словам одной из горожанок, ее мама посещала медучреждение после инфаркта и не могла взять талоны к некоторым врачам. Другая пациентка рассказала, что терапевт отправил ее на ФГС, не имея на то причин. Затем у женщины заболели почки, и ей пришлось обращаться в больницу №40, пишет Ура.ру.

Еще одна пациентка рассказала, что в последнее время у нее начались сложности с получением бесплатных лекарств. Также местные жители отметили, что проблем с прикреплением к данной поликлинике у них не было.

При этом в медучреждении опровергают проблемы с оказанием помощи и нехватку специалистов.

Напомним, поликлиника №3 в Академическом районе начала работать в сентябре 2024 года.

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