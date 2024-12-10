Пациенты рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Екатеринбурге

По словам одной из горожанок, ее мама посещала медучреждение после инфаркта и не могла взять талоны к некоторым врачам. Другая пациентка рассказала, что терапевт отправил ее на ФГС, не имея на то причин. Затем у женщины заболели почки, и ей пришлось обращаться в больницу №40, пишет Ура.ру.