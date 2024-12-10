Пациенты рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Екатеринбурге

Posted 10 декабря, 06:07
Published 10 декабря, 06:07
Modified 10 декабря, 06:09
Updated 10 декабря, 06:09
По словам одной из горожанок, ее мама посещала медучреждение после инфаркта и не могла взять талоны к некоторым врачам. Другая пациентка рассказала, что терапевт отправил ее на ФГС, не имея на то причин. Затем у женщины заболели почки, и ей пришлось обращаться в больницу №40, пишет Ура.ру.
Еще одна пациентка рассказала, что в последнее время у нее начались сложности с получением бесплатных лекарств. Также местные жители отметили, что проблем с прикреплением к данной поликлинике у них не было.
При этом в медучреждении опровергают проблемы с оказанием помощи и нехватку специалистов.
Напомним, поликлиника №3 в Академическом районе начала работать в сентябре 2024 года.