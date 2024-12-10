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Posted 10 декабря, 09:43

Published 10 декабря, 09:43

Modified 10 декабря, 09:45

Updated 10 декабря, 09:45

Пенсионер в Екатеринбурге перенес одновременно инфаркт и инсульт

Пенсионер в Екатеринбурге перенес одновременно инфаркт и инсульт

10 декабря 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 81-летний мужчина перенес инфаркт и инсульт в один день. Он привез супругу к врачу в медучреждение №14 и почувствовал себя плохо.

Пенсионер упал на пол, у него онемела часть тела. Медики отреагировали на произошедшее и сумели помочь горожанину. Ему сделали КТ, с помощью которой диагностировали инсульт, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Состояние екатеринбуржца врачи стабилизировали. В это же время у него произошел инфаркт, однако его смогли спасти. Спустя 10 дней пациента выписали домой. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.

Напомним, врачи в Нижнем Тагиле провели первые несколько операций по стентированию артерий у пациентов с атеросклерозом.

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