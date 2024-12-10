Пенсионер в Екатеринбурге перенес одновременно инфаркт и инсульт

Posted 10 декабря, 09:43
Published 10 декабря, 09:43
Modified 10 декабря, 09:45
Updated 10 декабря, 09:45
Пенсионер упал на пол, у него онемела часть тела. Медики отреагировали на произошедшее и сумели помочь горожанину. Ему сделали КТ, с помощью которой диагностировали инсульт, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Состояние екатеринбуржца врачи стабилизировали. В это же время у него произошел инфаркт, однако его смогли спасти. Спустя 10 дней пациента выписали домой. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.
Напомним, врачи в Нижнем Тагиле провели первые несколько операций по стентированию артерий у пациентов с атеросклерозом.