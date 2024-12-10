Почти 18 тысяч кузбассовцев заболели инфекциями за неделю

Тысячи кузбассовцев обратились к врачу с жалобами на острую инфекцию. Показатель отличается от прошлой недели.

С 2 по 8 декабря в Кузбассе зарегистрировано 17,7 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 2,8% ниже показателя предыдущей недели, сообщает во вторник Роспотребнадзор, пишет VSE42.RU. Клинический материал исследован от 165 больных ОРВИ. По результатам этиологический фактор установлен в 21 случае. Во всех случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами. Охват прививками против гриппа составляет 46,9%. Для снижения риска заражения эксперты советуют кузбассовцам чаще мыть руки и протирать телефоны антисептиками.