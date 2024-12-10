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Posted 10 декабря, 14:24

Published 10 декабря, 14:24

Modified 10 декабря, 14:25

Updated 10 декабря, 14:25

Почти 18 тысяч кузбассовцев заболели инфекциями за неделю

10 декабря 2024, 14:24
Тысячи кузбассовцев обратились к врачу с жалобами на острую инфекцию. Показатель отличается от прошлой недели.

С 2 по 8 декабря в Кузбассе зарегистрировано 17,7 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 2,8% ниже показателя предыдущей недели, сообщает во вторник Роспотребнадзор, пишет VSE42.RU.

Клинический материал исследован от 165 больных ОРВИ. По результатам этиологический фактор установлен в 21 случае. Во всех случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

Охват прививками против гриппа составляет 46,9%.

Для снижения риска заражения эксперты советуют кузбассовцам чаще мыть руки и протирать телефоны антисептиками.

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