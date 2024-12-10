Поезда сбили трех медведей в Свердловской области за два месяца

Posted 10 декабря, 11:07
Published 10 декабря, 11:07
Modified 10 декабря, 11:09
Updated 10 декабря, 11:09
После случившихся ЧП региональная транспортная прокуратура провела проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.
По итогам проведенных мероприятий владельца транспортной компании обязали выплатить причиненный ущерб в размере 180 тысяч рублей.
Напомним, в Москве попали под поезд две сотрудницы «Уральских авиалиний». Обе девушки в результате случившегося скончались. В Следкоме проводится проверка.