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Posted 10 декабря, 11:07

Published 10 декабря, 11:07

Modified 10 декабря, 11:09

Updated 10 декабря, 11:09

Поезда сбили трех медведей в Свердловской области за два месяца

Поезда сбили трех медведей в Свердловской области за два месяца

10 декабря 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Ивдельском районе поезда сбили трех медведей в августе и сентябре 2024 года.

После случившихся ЧП региональная транспортная прокуратура провела проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проведенных мероприятий владельца транспортной компании обязали выплатить причиненный ущерб в размере 180 тысяч рублей.

Напомним, в Москве попали под поезд две сотрудницы «Уральских авиалиний». Обе девушки в результате случившегося скончались. В Следкоме проводится проверка.

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