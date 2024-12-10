Покушение на убийство в Екатеринбурге: обвиняемому грозит до 11 лет тюрьмы

Согласно информации предоставляемой прокуратурой Свердловской области, молодой мужчина напал на случайную прохожую во дворе дома на улице 40 лет Октября в Екатеринбурге. После этого акта жестокости нападавший пытался скрыться, но его быстро нашли и взяли под стражу. По словам обвиняемого, так он выплескивал обиду из-за ссоры с друзьями, с которыми отдыхал до этого в сауне.