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Posted 10 декабря, 17:01

Published 10 декабря, 17:01

Modified 10 декабря, 17:03

Updated 10 декабря, 17:03

Екатеринбуржцу грозит 11 лет тюрьмы за нападение на бабушку

Покушение на убийство в Екатеринбурге: обвиняемому грозит до 11 лет тюрьмы

10 декабря 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбуржцу грозит 11 лет тюрьмы за нападение на бабушку

22-летнему молодому человеку из Пермского края предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство». Речь идет об инциденте, который произошел в Екатеринбурге 7 декабря 2024 года.

В тот день молодой человек избил бабушку, и с открытой черепно-мозговой травмой женщина попала в реанимацию. Кроме того, пенсионерка получила несколько переломов черепа и сильные ушибы по всему телу. Пожилая женщина впала в кому.

Согласно информации предоставляемой прокуратурой Свердловской области, молодой мужчина напал на случайную прохожую во дворе дома на улице 40 лет Октября в Екатеринбурге. После этого акта жестокости нападавший пытался скрыться, но его быстро нашли и взяли под стражу. По словам обвиняемого, так он выплескивал обиду из-за ссоры с друзьями, с которыми отдыхал до этого в сауне.

В данный момент ведется следствие и устанавливаются все подробности произошедшего. По статье вменяемой нападавшему может грозить от 6 до 11 лет лишения свободы.

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