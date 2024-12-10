«Помню резкий удар и сильную боль»: в Верхней Салде произошло ДТП на светофоре

Posted 10 декабря, 15:04
Published 10 декабря, 15:04
Modified 10 декабря, 15:06
Updated 10 декабря, 15:06
В 7:30 утра молодая девушка направлялась на работу. Дарья работает в школе, там она преподает иностранный язык. За рулем был ее отец, справа на пассажирском, расположилась мама.
Семья стояла на светофоре, ожидая, когда загорится разрешающий движение зеленый свет. До конца маршрута оставалось совсем немного. Но произошло самое неожиданное — сзади в машину въехал автомобиль:
И тут в нас сзади на скорости влетела машина чужая. Я помню резкий, дикий удар и сильную боль, - делится деталями произошедшего с редакцией TagilCity.ru Дарья.
Удар пришелся на заднюю часть кузова автомобиля. Именно там и сидела юная жительница Салды. Все произошло так быстро, что никто не успел понять, что случилось. Однако, она точно увидела, что дверь автомобиля вдавилась вовнутрь.
Врезались сзади, прямо в место, где сидела я. Мне первое время было плохо очень. Я просто сидела, обхватив руками голову и все. Трясло тело очень и слезы текли, — сообщает о первых минутах после ДТП пострадавшая.
Благодаря тому, что родители находились на передних сиденьях, сила удара оказалась для них менее значительной. Мама и папа смогли избежать серьезных последствий, хотя потрясение было значительным.
За рулем врезавшейся машины находилась женщина. Согласно ее показаниям, она не увидела ни красный цвет светофора, ни впереди стоящую машину, поэтому скорость не снизила.
По словам виновницы ДТП, нашу машину и светофор она якобы не видела. Вообще, я слышала, что она курила пока ехала, — рассказывает Дарья.
Вскоре на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД в сопровождении скорой медицинской помощи. Пострадавшая плохо помнит дальнейшие события из-за шокового состояния. Она просто выполняла указания сотрудников скорой помощи, которые доставили ее в больницу.
В больнице мне сначала поставили укол с обезболивающим. Меня осмотрел хирург, сделали рентген головы и шеи. Также осмотрел окулист, так как недавно у меня была операция, — рассказывает о пребывании в больнице Дарья.
В заключении врачи поставили диагноз — черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Было назначено соответствующее лечение. Кроме того, сотрудники больницы рекомендовали взять недельный больничный, чтобы восстановиться после случившегося.
В настоящее время Дарья начала постепенно приходить в себя после аварии, однако неприятные ощущения в шее и спине все еще напоминают ей о случившемся. Каждый поворот головы или движение тела вызывает дискомфорт, словно эхо недавнего столкновения.
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