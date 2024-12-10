РЭО перечисли лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

Posted 10 декабря, 16:19
Published 10 декабря, 16:19
Modified 10 декабря, 16:19
Updated 10 декабря, 16:19
Рейтинг был составлен Российским экологическим оператором (РЭО) в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2024», пишет karelinform.ru.
«Первые места заняли прошлогодние лидеры», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он также добавил, что Республика Дагестан значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 29 строчек за год. В регионе активно идут работы по строительству объектов для переработки ТКО. Архангельская область улучшила свои позиции на 20 пунктов. В регионе планируется возвести три новых объекта с общей мощностью около 400 тысяч тонн в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 пунктов соответственно. В этом году в Ленинградской области был введен в эксплуатацию комплекс по переработке отходов в Кингисеппе, а в Липецкой области идет строительство предприятия по переработке ТКО.
По словам главы РЭО, все регионы из списка топ-20 приложили значительные усилия для создания условий для устойчивого развития системы обращения с ТКО в стране.
Как отмечается, рейтинг формируется на основании как статистических данных, так и результатов опросов населения. Такой метод позволяет всесторонне оценить численные показатели и определить уровень общественного настроения, а также восприятие изменений в области обращения с ТКО.
Для составления статистики РЭО опирается на собственные данные, электронную модель федеральной схемы обращения с отходами, региональные схемы, информацию от федеральных и местных властей, данные цифровой платформы «РЭО Радар», а также анкеты участников «Зеленого рейтинга» (с верификацией).
В 2024 году регионы оценивались по ряду параметров: скорость возведения объектов и адекватность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); изменения в показателях переработки и утилизации ТКО; нехватка мощностей для утилизации отходов; соответствие территориальной схемы региона установленным правилам, принятым постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; стабильность предоставления услуг по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических мероприятий и акций на уровне региона, взаимодействие с волонтерами; уровень удовлетворенности граждан обращением с ТКО в данном регионе.
Рейтинг будет опубликован по итогам 11 месяцев 2024 года. Лучшие регионы будут отмечены «Зеленой премией».