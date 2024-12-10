РЭО перечисли лучшие регионы в сфере обращения с отходами в 2024 году

Он также добавил, что Республика Дагестан значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 29 строчек за год. В регионе активно идут работы по строительству объектов для переработки ТКО. Архангельская область улучшила свои позиции на 20 пунктов. В регионе планируется возвести три новых объекта с общей мощностью около 400 тысяч тонн в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 пунктов соответственно. В этом году в Ленинградской области был введен в эксплуатацию комплекс по переработке отходов в Кингисеппе, а в Липецкой области идет строительство предприятия по переработке ТКО.