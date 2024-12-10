Родители учеников лицея в Екатеринбурге просят ввести выборы директора

Posted 10 декабря, 03:50
Published 10 декабря, 03:50
Modified 10 декабря, 03:52
Updated 10 декабря, 03:52
По словам мамы одного из учеников, сотрудники лицея и родители школьников имеют вопросы к работе директора Игоря Сметанина, а в самом учреждении сейчас идут проверки, пишет Ура.ру.
Родители составили обращение и направили его президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, Игорь Сметанин возглавил учебное учреждение в мае 2024 года. Он сменил предшественницу — Ирину Виноградову, которая работала в лицее много лет.