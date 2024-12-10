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Posted 10 декабря, 03:50

Published 10 декабря, 03:50

Modified 10 декабря, 03:52

Updated 10 декабря, 03:52

Родители учеников лицея в Екатеринбурге просят ввести выборы директора

Родители учеников лицея в Екатеринбурге просят ввести выборы директора

10 декабря 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney.
Родители учеников лицея №110 в Екатеринбурге выступили с предложением создать выборы директоров учебных учреждений, в которых могли бы участвовать ученики, учителя и родители. Такая инициатива появилась из-за недовольств новым директором лицея.

По словам мамы одного из учеников, сотрудники лицея и родители школьников имеют вопросы к работе директора Игоря Сметанина, а в самом учреждении сейчас идут проверки, пишет Ура.ру.

Родители составили обращение и направили его президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, Игорь Сметанин возглавил учебное учреждение в мае 2024 года. Он сменил предшественницу — Ирину Виноградову, которая работала в лицее много лет.

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