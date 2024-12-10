Сахары и конфеты выкинула, пью чай с этим суперфудом: лайфхак от фитнес-тренера

Posted 10 декабря, 13:53
Published 10 декабря, 13:53
Modified 10 декабря, 13:55
Updated 10 декабря, 13:55
Речь идет о сухофруктах, которые содержат натуральные сахара и богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их более полезным источником энергии по сравнению с рафинированным сахаром в конфетах.
Чем же хороши сухофрукты? Во-первых, они содержат витамины, такие как витамин A и C, а также минералы, включая калий, магний и железо. Например, курага богата железом, что полезно для поддержания нормального уровня гемоглобина.
Во-вторых, клетчатка, содержащаяся в сухофруктах, способствует улучшению пищеварения и поддерживает чувство сытости, что может помочь в контроле аппетита и веса. В-третьих, многие сухофрукты, такие как изюм и чернослив, содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с повреждениями клеток и восстанавливают здоровье организма в целом. В-четвертых, конфеты содержат не только обилие рафинированного сахара, но и искусственные добавки и консерванты, а качественные сухофрукты — нет.
Конечно, сухофрукты — довольно калорийный продукт, однако благодаря своим уникальным свойствам калории из него усваиваются не все.
Клетчатка замедляет усвоение сахара, снижая калорийность продукта. Например, в 100 граммах чернослива 250 калорий, но организм усваивает только 200 благодаря клетчатке, — пишет портал «PRОгород» со ссылкой на фитнес-тренера Виктора Мандзяка.
В любом случае, рекомендуется съедать не более 30-50 граммов сухофруктов в день — это приблизительно одна небольшая горсть.
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