Сахары и конфеты выкинула, пью чай с этим суперфудом: лайфхак от фитнес-тренера

Во-вторых, клетчатка, содержащаяся в сухофруктах, способствует улучшению пищеварения и поддерживает чувство сытости, что может помочь в контроле аппетита и веса. В-третьих, многие сухофрукты, такие как изюм и чернослив, содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с повреждениями клеток и восстанавливают здоровье организма в целом. В-четвертых, конфеты содержат не только обилие рафинированного сахара, но и искусственные добавки и консерванты, а качественные сухофрукты — нет.