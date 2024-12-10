Сильные порывы ветра ожидаются в Свердловской области в середине недели

Posted 10 декабря, 08:30
Published 10 декабря, 08:30
Modified 10 декабря, 08:32
Updated 10 декабря, 08:32
Порывы ветра могут быть до 18 метров в секунду. Свердловчан призывают соблюдать внимательность и осторожность, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Местным жителям рекомендуют одеваться в соответствии с погодными условиями, не находиться рядом с плохо стоящими объектами, закрывать окна. Автомобилистам не следует ездить на высокой скорости и совершать опасные маневры.
Напомним, до конца текущей недели в Свердловской области возможен снегопад.