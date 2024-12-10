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Posted 10 декабря, 08:30

Published 10 декабря, 08:30

Modified 10 декабря, 08:32

Updated 10 декабря, 08:32

Сильные порывы ветра ожидаются в Свердловской области в середине недели

Сильные порывы ветра ожидаются в Свердловской области в середине недели

10 декабря 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области прогнозируются сильные порывы ветра 11 декабря 2024 года.

Порывы ветра могут быть до 18 метров в секунду. Свердловчан призывают соблюдать внимательность и осторожность, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Местным жителям рекомендуют одеваться в соответствии с погодными условиями, не находиться рядом с плохо стоящими объектами, закрывать окна. Автомобилистам не следует ездить на высокой скорости и совершать опасные маневры.

Напомним, до конца текущей недели в Свердловской области возможен снегопад.

В Свердловской области 5 декабря ожидается очень сильный ветер
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