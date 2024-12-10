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Posted 10 декабря, 15:05

Published 10 декабря, 15:05

Modified 10 декабря, 15:07

Updated 10 декабря, 15:07

Строители М-12 Татарстан-Екатеринбург пожаловались Путину на невыплату зарплат

Строители М-12 Татарстан-Екатеринбург пожаловались Путину на невыплату зарплат

10 декабря 2024, 15:05
Фото: 1MI.
Строители трассы Екатеринбург-Казань обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с задержкой зарплат. Строящаяся дорога должна соединить Дюртюли в Татарстане с Ачитом в Свердловской области.

Рабочие, выполняющие строительные работы на трассе М-12 «Восток» на участке от Дюртюлей в Башкортостане до Ачита в Свердловской области, пожаловались на серьезные задержки заработной платы.

Строители не видели выплат с октября текущего года, сообщает издание InKazan.ru. Сейчас работы идут недалеко от села Верхние Татышлы в Башкирии. Коллектив направил обращение на имя президента.

Известно, что о невыплаченных зарплатах знают органы прокуратуры. Надзорное ведомство уже проводит проверку по полученным сведениям о нарушении трудового законодательства. Рабочие, не получившие заработанных денег, числятся в «Региональной Строительной Компании».

Прокуратура Татышлинского района республики Башкортостан провела встречу со строителями, на которую явились примерно 100 рабочих.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга запретят девелоперу «Самолет» застраивать Шарташ.

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#Александра Никитская#Дорога#Строительство#Президент#Трасса#Рабочие#Екатеринбург
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