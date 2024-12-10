Строители М-12 Татарстан-Екатеринбург пожаловались Путину на невыплату зарплат

Posted 10 декабря, 15:05
Published 10 декабря, 15:05
Modified 10 декабря, 15:07
Updated 10 декабря, 15:07
Рабочие, выполняющие строительные работы на трассе М-12 «Восток» на участке от Дюртюлей в Башкортостане до Ачита в Свердловской области, пожаловались на серьезные задержки заработной платы.
Строители не видели выплат с октября текущего года, сообщает издание InKazan.ru. Сейчас работы идут недалеко от села Верхние Татышлы в Башкирии. Коллектив направил обращение на имя президента.
Известно, что о невыплаченных зарплатах знают органы прокуратуры. Надзорное ведомство уже проводит проверку по полученным сведениям о нарушении трудового законодательства. Рабочие, не получившие заработанных денег, числятся в «Региональной Строительной Компании».
Прокуратура Татышлинского района республики Башкортостан провела встречу со строителями, на которую явились примерно 100 рабочих.
Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга запретят девелоперу «Самолет» застраивать Шарташ.