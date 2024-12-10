Суд обязал выплатить 105 тысяч: тагильчанка выиграла дело за укус якобы бродячего пса

Posted 10 декабря, 15:54
Published 10 декабря, 15:54
Modified 10 декабря, 15:56
Updated 10 декабря, 15:56
История тагильчанки началась в сентябре прошлого года, когда она вместе с подругой отправилась собирать грибы. Отстав от подруги, девушка столкнулась с женщиной, выгуливающей двух овчарок и кане-корсо. Неожиданно одно из животных набросилось на девушку, вцепившись ей в руку. Пострадавшая была доставлена в больницу. Там ей наложили шесть швов. Девушке пришлось провести больше недели в стационаре, а потом еще 2,5 месяца реабилитации.
Следственный комитет начал расследование, но затем дело было переквалифицировано на средний вред здоровью и закрыто. Мария обратилась в суд, требуя компенсацию в размере 320 тысяч рублей. Ответчица отрицала свою вину, утверждая, что девушку покусали бродячие псы. Однако после нескольких заседаний суд обязал владелицу собаки выплатить 70 тысяч рублей за моральный ущерб и компенсировать утраченные доходы и судебные расходы на сумму 35 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».
Несмотря на попытки ответчицы избежать наказания, обвинив Марию в угрозах и вымогательстве, суд признал хозяйку собаки виновной.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле стая бездомных собак атаковала поселок Девятый в Дзержинском районе.