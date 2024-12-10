Суд обязал выплатить 105 тысяч: тагильчанка выиграла дело за укус якобы бродячего пса

История тагильчанки началась в сентябре прошлого года, когда она вместе с подругой отправилась собирать грибы. Отстав от подруги, девушка столкнулась с женщиной, выгуливающей двух овчарок и кане-корсо. Неожиданно одно из животных набросилось на девушку, вцепившись ей в руку. Пострадавшая была доставлена в больницу. Там ей наложили шесть швов. Девушке пришлось провести больше недели в стационаре, а потом еще 2,5 месяца реабилитации.