tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 15:54

Published 10 декабря, 15:54

Modified 10 декабря, 15:56

Updated 10 декабря, 15:56

В Нижнем Тагиле женщина отсудит 105 тысяч рублей за укус собаки

Суд обязал выплатить 105 тысяч: тагильчанка выиграла дело за укус якобы бродячего пса

10 декабря 2024, 15:54
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле женщина отсудит 105 тысяч рублей за укус собаки

Собака набросилась на тагильчанку во время прогулки, причинив серьёзные травмы. Следствие закрыло дело, но женщина подала в суд и выиграла, несмотря на утверждения ответчицы о бродячих псах.

История тагильчанки началась в сентябре прошлого года, когда она вместе с подругой отправилась собирать грибы. Отстав от подруги, девушка столкнулась с женщиной, выгуливающей двух овчарок и кане-корсо. Неожиданно одно из животных набросилось на девушку, вцепившись ей в руку. Пострадавшая была доставлена в больницу. Там ей наложили шесть швов. Девушке пришлось провести больше недели в стационаре, а потом еще 2,5 месяца реабилитации.

Следственный комитет начал расследование, но затем дело было переквалифицировано на средний вред здоровью и закрыто. Мария обратилась в суд, требуя компенсацию в размере 320 тысяч рублей. Ответчица отрицала свою вину, утверждая, что девушку покусали бродячие псы. Однако после нескольких заседаний суд обязал владелицу собаки выплатить 70 тысяч рублей за моральный ущерб и компенсировать утраченные доходы и судебные расходы на сумму 35 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».

Несмотря на попытки ответчицы избежать наказания, обвинив Марию в угрозах и вымогательстве, суд признал хозяйку собаки виновной.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле стая бездомных собак атаковала поселок Девятый в Дзержинском районе.

Бродячие собаки в Нижнем Тагиле: можно ли решить проблему?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собакЖители Нижнего Тагила опасаются выходить на улицу из-за бездомных собакВ Нижнем Тагиле на женщину с ребенком напала стая собак
#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Животные#Суд#Уголовное дело#Укус#Собаки#Атака#Овчарка#Бездомные животные#18+#Бездомные собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика