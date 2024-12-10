tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 17:02

Published 10 декабря, 17:02

Modified 10 декабря, 17:04

Updated 10 декабря, 17:04

Судьба ФК «Урал», злостные неплательщики, проблемы с автобусами и новогодние игрушки

Судьба ФК «Урал», злостные неплательщики, проблемы с автобусами и новогодние игрушки

10 декабря 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru выяснила, что будет с ФК «Урал», и есть ли смысл содержать убыточные команды. Составлен рейтинг компаний, которые задолжали крупную сумму налоговой. Горожане продолжают жаловаться на работу автобусов. Юным спортсменам сократят расходы на поездки. Подводим итоги за 10 декабря.

Редакция TagilCity.ru проанализировала итоги прошедшего сезона футбольного клуба «Урал» и выяснила, есть ли смысл в финансировании профессиональных спортивных команд, которые не радуют спонсоров и болельщиков хорошими результатами.

Нерезультативная команда и сокращенное финансирование: что известно о ФК «Урал»
Узнать подробнее

Составлен топ-5 компаний Нижнего Тагила с самыми большими долгами по налогам. Все вместе они задолжали порядка 1,5 млрд рублей. Почти половина этой суммы — 707 млн рублей — приходится на ВГОК. Замыкает пятерку антирейтинга ООО «Альянс — Екатеринбург» со «скромным» результатом 83,4 млн.

Всего 1,5 млрд на пятерых: топ-5 тех, кто задолжал налоговой в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Общественный транспорт в Нижнем Тагиле продолжает оставаться головной болью для многих горожан. Больше всего нареканий возникает на работу автобусов. Так, автобусы маршрута №50 курсируют переполненными, водители хамят и не соблюдают расписание. Из-за этого люди опаздывают на работу, а по вечерам не могут уехать домой.

Беда с автобусами: журналист TagilCity.ru проехал по проблемному маршруту Тагила
Узнать подробнее

Родителям юных спортсменов из Нижнего Тагила в ближайшем будущем придется доплачивать за поездки в другие города из своего кармана. Гордума приняла решение о сокращении финансирования по этой статье расходов почти на 20%. В 2025 году выделено 20 млн рублей, в 2024 году — 26 млн.

На командировки юных спортсменов в Нижнем Тагиле сократят расходы
Узнать подробнее

В преддверии Нового года многие жители Свердловской области достают с полок запылившиеся коробки с елочными игрушками. У многих украшения сохранились еще со времен СССР — теперь они считаются раритетом. Корреспондент TagilCity.ru выяснил, какие игрушки пользуются популярностью у свердловчан, и какие украшения они готовы продать.

От ностальгии к модному тренду: какие елочные игрушки продают в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанки за рулем, парк «Восточный», уникальная операция и зарплаты в МУПахПроезд в трамвае, новая дорога на Ольховке, бюджет Тагила и компенсации многодетнымСливочное масло, осквернение Вечного огня в Тагиле, зарплаты водителей и выбросы НТМК
#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Спорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Финансирование#Елочные игрушки#Налоги#Спортсмены#Расходы#Жалобы#Общественный транспорт#Должники#Дети-спортсмены#Автобусы#Екатеринбург#ФК Урал#Новогодний праздник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика