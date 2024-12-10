Судьба ФК «Урал», злостные неплательщики, проблемы с автобусами и новогодние игрушки

Родителям юных спортсменов из Нижнего Тагила в ближайшем будущем придется доплачивать за поездки в другие города из своего кармана. Гордума приняла решение о сокращении финансирования по этой статье расходов почти на 20%. В 2025 году выделено 20 млн рублей, в 2024 году — 26 млн.