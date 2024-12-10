Судьба ФК «Урал», злостные неплательщики, проблемы с автобусами и новогодние игрушки

Posted 10 декабря, 17:02
Published 10 декабря, 17:02
Modified 10 декабря, 17:04
Updated 10 декабря, 17:04
Редакция TagilCity.ru проанализировала итоги прошедшего сезона футбольного клуба «Урал» и выяснила, есть ли смысл в финансировании профессиональных спортивных команд, которые не радуют спонсоров и болельщиков хорошими результатами.
Составлен топ-5 компаний Нижнего Тагила с самыми большими долгами по налогам. Все вместе они задолжали порядка 1,5 млрд рублей. Почти половина этой суммы — 707 млн рублей — приходится на ВГОК. Замыкает пятерку антирейтинга ООО «Альянс — Екатеринбург» со «скромным» результатом 83,4 млн.
Общественный транспорт в Нижнем Тагиле продолжает оставаться головной болью для многих горожан. Больше всего нареканий возникает на работу автобусов. Так, автобусы маршрута №50 курсируют переполненными, водители хамят и не соблюдают расписание. Из-за этого люди опаздывают на работу, а по вечерам не могут уехать домой.
Родителям юных спортсменов из Нижнего Тагила в ближайшем будущем придется доплачивать за поездки в другие города из своего кармана. Гордума приняла решение о сокращении финансирования по этой статье расходов почти на 20%. В 2025 году выделено 20 млн рублей, в 2024 году — 26 млн.
В преддверии Нового года многие жители Свердловской области достают с полок запылившиеся коробки с елочными игрушками. У многих украшения сохранились еще со времен СССР — теперь они считаются раритетом. Корреспондент TagilCity.ru выяснил, какие игрушки пользуются популярностью у свердловчан, и какие украшения они готовы продать.