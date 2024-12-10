Свердловские власти нашли способ сдержать цены на сливочное масло

Posted 10 декабря, 15:06
Published 10 декабря, 15:06
Modified 10 декабря, 15:08
Updated 10 декабря, 15:08
Министр регионального АПК Анна Кузнецова заявила «ФедералПресс», что свердловские производители молочной продукции будут в первую очередь продавать ее в своем регионе.
Кузнецова подчеркнула, что с руководством предприятий ведутся переговоры. Многие предприниматели уже согласились продавать продукцию только в Свердловской области.
Напомним, в Екатеринбург пытались провезти партию опасного мяса для продажи на рынке.