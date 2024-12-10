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Posted 10 декабря, 15:06

Published 10 декабря, 15:06

Modified 10 декабря, 15:08

Updated 10 декабря, 15:08

Свердловские власти нашли способ сдержать цены на сливочное масло

Свердловские власти нашли способ сдержать цены на сливочное масло

10 декабря 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловские власти нашли способ сдержать цены на молочную продукцию.

Министр регионального АПК Анна Кузнецова заявила «ФедералПресс», что свердловские производители молочной продукции будут в первую очередь продавать ее в своем регионе.

Кузнецова подчеркнула, что с руководством предприятий ведутся переговоры. Многие предприниматели уже согласились продавать продукцию только в Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбург пытались провезти партию опасного мяса для продажи на рынке.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Молоко#Молочная продукция#Екатеринбург#Сливочное масло
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