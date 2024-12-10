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Posted 10 декабря, 11:51

Published 10 декабря, 11:51

Modified 10 декабря, 11:53

Updated 10 декабря, 11:53

Способ получения средств реабилитации изменят в России с 1 января 2025 года

Трость, ходунки и подгузники: как инвалидам получить средства реабилитации в 2025-м?

10 декабря 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.

Способ получения средств реабилитации изменят в России с 1 января 2025 года

С нового года в России для инвалидов изменится порядок получения средств технической реабилитации. На трости, инвалидные коляски, ходунки и многое другое гражданин с инвалидностью сможет получать только электронный сертификат.

Ранее люди с ограниченными возможностями здоровья подавали заявление на компенсацию стоимости уже купленных средств реабилитации. Право на такую выплату теперь сохраняется только по техническим средствам реабилитации, приобретенным до 1 января 2025 года, сообщается на сайте СФР. Такой сертификат будет действителен 12 месяцев со дня выпуска.

По мнению незрячего тагильчанина Евгения Быкова, этот способ для него удобен и в целом позитивно скажется на всех, кому по программе индивидуальной реабилитации положены СТР. Ранее процедура была несколько затруднительна, по мнению собеседника редакции.

Такое изменение, безусловно, должно позитивно сказаться на гражданах с инвалидностью. Если раньше можно было подать заявление на получение ТСР, которое прописано и ждать, когда тебе его выдадут, поскольку сроки были не установлены, но или приобрести за счёт своих средств и подать необходимые документы на компенсацию за приобретённое средство, сейчас этого делать не нужно, — поделился с редакцией TagilCity.ru собеседник.

Добавим, что средства для технической реабилитации по сертификату можно будет купить только в аккредитованном магазине. Это значит, что данная торговая точка была ранее отобрана и может принять такое средство оплаты.

Как поделился Евгений Быков, в одном из таких магазинов у него возникли некоторые сложности с применением скидки на покупку.

Сертификатом предусмотрено, скажем, 30 тысяч на это средство, а в аккредитованном государством магазине оно стоит 35 тысяч, и продавец спрашивает, чем буду оплачивать и сколько на это средств выделено, а после делает скидку, чтобы этой суммы хватило. Если на одно средство сделали скидку в 5 тысяч, и я его смог приобрести таким образом, то уже на второе скидку меньше никак не смогли сделать и некую сумму мне нужно было доплатить из собственных средств, — поделился опытом житель Нижнего Тагила.

Ранее СФР сообщил, что отныне пожилым людям и людям с инвалидностью в Свердловской области не придется сообщать о неработающих гражданах, которые за ними ухаживают. Такие 1200 рублей будут включены в пенсию уже с нового года.

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