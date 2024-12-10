В Алапаевске мертвая владелица 19 кошек оказалась учительницей

Posted 10 декабря, 16:54
Published 10 декабря, 16:54
Modified 10 декабря, 16:56
Updated 10 декабря, 16:56
5 октября для жители одного из домов в Алапаевске узнали о смерти их одинокой соседки. При жизни хозяйка квартиры владела 19 кошками.
Как оказалось, скончавшаяся женщина была некогда педагогом местной детской школы искусств имени Чайковского — Людмила Тихомирова. В 2023 году женщина ушла на заслуженный отдых, проработав в школе 49 лет. Людмила вела детей в мир сольфеджио и музыкальной литературы.
Теперь соседи пытаются своими силами найти осиротевшим четвероногим новый дом. На данный момент уже 8 из 10 усатых нашли свой новый дом.
Летом 2024 года в аэропорту Кольцова хозяева отдали незнакомцу свою единственную кошку и улетели без нее.