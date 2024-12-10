В Алапаевске мертвая владелица 19 кошек оказалась учительницей

5 октября жители одного из домов в Алапаевске узнали о смерти своей пожилой соседки. После ее смерти осталось 19 кошек. Сама же она была учительницей. Сейчас соседи и коллеги покойной стараются найти новым дом для ее питомцев.

Подпишитесь