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Posted 10 декабря, 16:54

Published 10 декабря, 16:54

Modified 10 декабря, 16:56

Updated 10 декабря, 16:56

В Алапаевске мертвая владелица 19 кошек оказалась учительницей

В Алапаевске мертвая владелица 19 кошек оказалась учительницей

10 декабря 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney.
5 октября жители одного из домов в Алапаевске узнали о смерти своей пожилой соседки. После ее смерти осталось 19 кошек. Сама же она была учительницей. Сейчас соседи и коллеги покойной стараются найти новым дом для ее питомцев.

5 октября для жители одного из домов в Алапаевске узнали о смерти их одинокой соседки. При жизни хозяйка квартиры владела 19 кошками.

Как оказалось, скончавшаяся женщина была некогда педагогом местной детской школы искусств имени Чайковского — Людмила Тихомирова. В 2023 году женщина ушла на заслуженный отдых, проработав в школе 49 лет. Людмила вела детей в мир сольфеджио и музыкальной литературы.

Теперь соседи пытаются своими силами найти осиротевшим четвероногим новый дом. На данный момент уже 8 из 10 усатых нашли свой новый дом.

Летом 2024 года в аэропорту Кольцова хозяева отдали незнакомцу свою единственную кошку и улетели без нее.

Пассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее
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