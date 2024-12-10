В Екатеринбурге могут ужесточить запуск фейерверков на Новый год

Posted 10 декабря, 13:18
Published 10 декабря, 13:18
Modified 10 декабря, 13:20
Updated 10 декабря, 13:20
Мэр города Алексей Орлов в преддверии главного зимнего праздника проведет совещание. На нем градоначальник обсудит со специалистами необходимость введения специального противопожарного режима на длинные выходные.
На сегодняшний день нет информации о том, будут ли действовать ограничения. В прошлые годы при введении противопожарного режима полного запрета на запуск фейерверков не было, пишет ЕАН.
Напомним, неизвестные пускали салют из окна машины в Екатеринбурге.