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Posted 10 декабря, 13:18

Published 10 декабря, 13:18

Modified 10 декабря, 13:20

Updated 10 декабря, 13:20

В Екатеринбурге могут ужесточить запуск фейерверков на Новый год

В Екатеринбурге могут ужесточить запуск фейерверков на Новый год

10 декабря 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В Екатеринбурге могут изменить правила запуска салютов в новогодние праздники.

Мэр города Алексей Орлов в преддверии главного зимнего праздника проведет совещание. На нем градоначальник обсудит со специалистами необходимость введения специального противопожарного режима на длинные выходные.

На сегодняшний день нет информации о том, будут ли действовать ограничения. В прошлые годы при введении противопожарного режима полного запрета на запуск фейерверков не было, пишет ЕАН.

Напомним, неизвестные пускали салют из окна машины в Екатеринбурге.

Салюта в Екатеринбурге на Новый год не будет
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#Екатерина Смирнова#Общество#Новый год#Салют#Фейерверк#Екатеринбург
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