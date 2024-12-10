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Posted 10 декабря, 15:41

Published 10 декабря, 15:41

Modified 10 декабря, 15:57

Updated 10 декабря, 15:57

В Екатеринбурге из-за ДТП выстроилась длинная пробка из трамваев

В Екатеринбурге трамваи встали в огромную пробку из-за ДТП

10 декабря 2024, 15:41
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге из-за ДТП выстроилась длинная пробка из трамваев

В Екатеринбурге произошло очередное ДТП, из-за которого нарушилось трамвайное движение. Вагоны встали в районе Южного Автовокзала.

Дорожный инцидент произошел на улице 8 Марта в конце рабочего дня во вторник, 10 декабря. Трамвайное движение парализовано, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

Авария случилась около ТЦ «Мегаполис», транспортные средства перекрыли проезд не только трамваям, но и автомобилям. Уехать из этого района города очень сложно.

В местном ГАИ о причинах ДТП пока не сообщали.

Ранее в Верхней Салде девушка получила травмы в результате ДТП на перекрестке.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Пробка#Трамваи#Дорожное движение#Трафик#Екатеринбург
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