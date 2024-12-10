В Екатеринбурге трамваи встали в огромную пробку из-за ДТП

Posted 10 декабря, 15:41
Published 10 декабря, 15:41
Modified 10 декабря, 15:57
Updated 10 декабря, 15:57
Дорожный инцидент произошел на улице 8 Марта в конце рабочего дня во вторник, 10 декабря. Трамвайное движение парализовано, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.
Авария случилась около ТЦ «Мегаполис», транспортные средства перекрыли проезд не только трамваям, но и автомобилям. Уехать из этого района города очень сложно.
В местном ГАИ о причинах ДТП пока не сообщали.
Ранее в Верхней Салде девушка получила травмы в результате ДТП на перекрестке.