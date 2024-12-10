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Posted 10 декабря, 08:54

Published 10 декабря, 08:54

Modified 10 декабря, 08:56

Updated 10 декабря, 08:56

В Екатеринбурге женщина спряталась от судебных приставов в диване

В Екатеринбурге женщина спряталась от судебных приставов в диване

10 декабря 2024, 08:54
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге нашли скрывавшуюся от приставов женщину в необычном месте.

Екатеринбурженка не выплачивает алименты на содержание своего маленького сына, который живет в детском доме. Долг перед ребенком накопился уже большой — 140 тысяч рублей.

За данное правонарушение ее уже арестовывали на 10 суток. На женщину это никакого эффекта не произвело. Платить так и не начала.

Тогда к ней приехали судебные приставы на квартиру сожителя. Мужчина спрятал ее в диван и сказал, что давно не видел возлюбленную. Сотрудники провели проверку помещения и нашли женщину внутри дивана.

В отношении неплательщицы завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Ранее у вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов.

Жительница Свердловской области попала в колонию за неуплату алиментов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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