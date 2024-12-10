В Екатеринбурге женщина спряталась от судебных приставов в диване

Posted 10 декабря, 08:54
Published 10 декабря, 08:54
Modified 10 декабря, 08:56
Updated 10 декабря, 08:56
Екатеринбурженка не выплачивает алименты на содержание своего маленького сына, который живет в детском доме. Долг перед ребенком накопился уже большой — 140 тысяч рублей.
За данное правонарушение ее уже арестовывали на 10 суток. На женщину это никакого эффекта не произвело. Платить так и не начала.
Тогда к ней приехали судебные приставы на квартиру сожителя. Мужчина спрятал ее в диван и сказал, что давно не видел возлюбленную. Сотрудники провели проверку помещения и нашли женщину внутри дивана.
В отношении неплательщицы завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Ранее у вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов.