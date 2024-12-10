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Posted 10 декабря, 08:30

Published 10 декабря, 08:30

Modified 14 декабря, 20:14

Updated 14 декабря, 20:14

В Кемеровской области животные начали избавляться от ценного украшения

10 декабря 2024, 08:30
В Кузнецком Алатау самец косули по кличке Рогалик сбросил рожки. Об этом сообщает пресс-служба экоцентра.

«Это происходит ежегодно. Оленевидные сбрасывают рога в холодный период года. На днях первым на экоцентре стал Рогалик (Бусик). Специалисты по уходу за животными сразу обработали раны, как и положено», — говорится в сообщении sibdepo.ru.

Самцы косуль, как и другие представители семейства оленей, «обновляют» свои рога в ноябре–декабре. Сброс происходит после окончания брачного периода и через месяц начнут расти новые.


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