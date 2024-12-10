В Кузбассе власти приказали снести постройки

Так, до 31 декабря 2025 года в обязательном порядке будут снесены сооружения во дворе домов на проспекте Ленина №13 и №15, западнее дома на улице Гагарина, № 69 и севернее дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, № 131, сообщает sibdepo.ru.



Контролировать исполнение постановления будет первый заместитель мэра Кемерова Главы города Василий Мельник.