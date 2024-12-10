В Кузбассе власти приказали снести постройки

Posted 10 декабря, 14:30
Published 10 декабря, 14:30
Modified 14 декабря, 20:18
Updated 14 декабря, 20:18
«Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства (металлическое ограждение, углярка, металлические гаражи), расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», — написано в документе.
Так, до 31 декабря 2025 года в обязательном порядке будут снесены сооружения во дворе домов на проспекте Ленина №13 и №15, западнее дома на улице Гагарина, № 69 и севернее дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, № 131, сообщает sibdepo.ru.
Контролировать исполнение постановления будет первый заместитель мэра Кемерова Главы города Василий Мельник.