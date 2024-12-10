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Posted 10 декабря, 07:12

Published 10 декабря, 07:12

Modified 10 декабря, 07:14

Updated 10 декабря, 07:14

В Москве под поездом погибли две молодые стюардессы «Уральских авиалиний»

В Москве под поездом погибли две молодые стюардессы «Уральских авиалиний»

10 декабря 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Москве поезд задавил сотрудниц «Уральских авиалиний».

Трагедия произошла 8 декабря утром. Две стюардессы решили без билета добраться в аэропорт. Для этого они хотели добраться прямо по путям на станцию Нагатинскую.

Увидев, что поезд подходит, они хотели запрыгнуть на платформу, но сорвались. В результате обе стюардессы умерли из-за полученных травм.

Известно, что девушкам было 20 и 21 год, они были подругами, вместе приехали в столицу и устроились на работу стюардессами.

В настоящее время следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. По одной из версий девушки были пьяны, пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Ранее сообщалось, что РЖД выплатили 80 тысяч за травму попавшему под поезд жителю Свердловской области.

Мужчина под Первоуральском попал под поезд
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Поезд#18+#Екатеринбург
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