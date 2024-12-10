В Москве под поездом погибли две молодые стюардессы «Уральских авиалиний»

Posted 10 декабря, 07:12
Published 10 декабря, 07:12
Modified 10 декабря, 07:14
Updated 10 декабря, 07:14
Трагедия произошла 8 декабря утром. Две стюардессы решили без билета добраться в аэропорт. Для этого они хотели добраться прямо по путям на станцию Нагатинскую.
Увидев, что поезд подходит, они хотели запрыгнуть на платформу, но сорвались. В результате обе стюардессы умерли из-за полученных травм.
Известно, что девушкам было 20 и 21 год, они были подругами, вместе приехали в столицу и устроились на работу стюардессами.
В настоящее время следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. По одной из версий девушки были пьяны, пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Ранее сообщалось, что РЖД выплатили 80 тысяч за травму попавшему под поезд жителю Свердловской области.