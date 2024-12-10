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Posted 10 декабря, 09:01

Published 10 декабря, 09:01

Modified 10 декабря, 09:03

Updated 10 декабря, 09:03

В Нижнем Тагиле у бывшего силовика нашли квартиру за границей и дорогую иномарку

В Нижнем Тагиле у бывшего силовика нашли квартиру за границей и дорогую иномарку

10 декабря 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney.
У бывшего силовика в Нижнем Тагиле, который возглавлял одно из отделений по борьбе с коррупцией, найдена квартира на территории другой страны, а также иномарка LEXUS RX 300. Их мужчина купил во время службы в полиции. Законность получения средств при этом не подтверждена.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, право собственности бывший силовик оформил на знакомую. Цена купленного имущества не соответствует доходу семьи тагильчанина за три предшествующих года.

В результате прокуратурой в суд было подано заявление с требованием взыскать в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные доходы.

Суд требования удовлетворил. Он не только постановил изъять в доход государства квартиру и автомобиль, но и решил взыскать с бывшего силовика эквивалент стоимости жилья за границей. Эта сумма составила 9,5 млн рублей.

В прокуратуре добавили, что в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов расследуется дело за получение взятки, оборот товаров без маркировки, незаконное предпринимательство и отмывание денег.

Ранее в Нижнем Тагиле полицейский не смог доказать законность получения 2 миллионов рублей.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Прокуратура#Полиция#Деньги#Криминал#Доход#Екатеринбург#Силовик
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