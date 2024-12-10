В Нижнем Тагиле у бывшего силовика нашли квартиру за границей и дорогую иномарку

У бывшего силовика в Нижнем Тагиле, который возглавлял одно из отделений по борьбе с коррупцией, найдена квартира на территории другой страны, а также иномарка LEXUS RX 300. Их мужчина купил во время службы в полиции. Законность получения средств при этом не подтверждена.

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