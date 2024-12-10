В Нижнем Тагиле у бывшего силовика нашли квартиру за границей и дорогую иномарку

Posted 10 декабря, 09:01
Published 10 декабря, 09:01
Modified 10 декабря, 09:03
Updated 10 декабря, 09:03
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, право собственности бывший силовик оформил на знакомую. Цена купленного имущества не соответствует доходу семьи тагильчанина за три предшествующих года.
В результате прокуратурой в суд было подано заявление с требованием взыскать в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные доходы.
Суд требования удовлетворил. Он не только постановил изъять в доход государства квартиру и автомобиль, но и решил взыскать с бывшего силовика эквивалент стоимости жилья за границей. Эта сумма составила 9,5 млн рублей.
В прокуратуре добавили, что в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов расследуется дело за получение взятки, оборот товаров без маркировки, незаконное предпринимательство и отмывание денег.
Ранее в Нижнем Тагиле полицейский не смог доказать законность получения 2 миллионов рублей.