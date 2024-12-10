В общежитии Екатеринбурга расстреляли человека

Подозреваемый в нападении — 41-летний коммерсант. Правоохранители смогли задержать его по горячим следам. Он владеет фирмой, которая занимается торговлей хлебобулочными изделиями и мукой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Ранее гражданин имел судимости за угрозы убийством, нападение на сотрудника правоохранительных органов, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия.