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Posted 10 декабря, 15:06

Published 10 декабря, 15:06

Modified 10 декабря, 15:08

Updated 10 декабря, 15:08

В одном из общежитий Екатеринбурга расстреляли мужчину

В общежитии Екатеринбурга расстреляли человека

10 декабря 2024, 15:06
Фото: 1MI.

В одном из общежитий Екатеринбурга расстреляли мужчину

В одном общежитий Екатеринбурга произошла стрельба. Раненого пострадавшего доставили в реанимацию.

СМИ сообщают о происшествии в екатеринбургском общежитии. Инцидент произошел еще 7 декабря, но известно о нем стало лишь сейчас.

Подозреваемый в нападении — 41-летний коммерсант. Правоохранители смогли задержать его по горячим следам. Он владеет фирмой, которая занимается торговлей хлебобулочными изделиями и мукой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Ранее гражданин имел судимости за угрозы убийством, нападение на сотрудника правоохранительных органов, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия.

При этом задержанный утверждает, что инициатором конфликта стал пострадавший, который начал избивать стрелка. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего мужчину увезли в реанимацию.

Ранее стало известно том, что по делу стрельбе из охотничьего ружья в Нижних Сергах фигурант дела приговорен судом к двум годам колонии.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Стрельба#Пострадавшие#Екатеринбург#Инцидент
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