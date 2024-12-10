В общежитии Екатеринбурга расстреляли человека

Posted 10 декабря, 15:06
Published 10 декабря, 15:06
Modified 10 декабря, 15:08
Updated 10 декабря, 15:08
СМИ сообщают о происшествии в екатеринбургском общежитии. Инцидент произошел еще 7 декабря, но известно о нем стало лишь сейчас.
Подозреваемый в нападении — 41-летний коммерсант. Правоохранители смогли задержать его по горячим следам. Он владеет фирмой, которая занимается торговлей хлебобулочными изделиями и мукой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Ранее гражданин имел судимости за угрозы убийством, нападение на сотрудника правоохранительных органов, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия.
При этом задержанный утверждает, что инициатором конфликта стал пострадавший, который начал избивать стрелка. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Пострадавшего мужчину увезли в реанимацию.
Ранее стало известно том, что по делу стрельбе из охотничьего ружья в Нижних Сергах фигурант дела приговорен судом к двум годам колонии.