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Posted 10 декабря, 12:52

Published 10 декабря, 12:52

Modified 10 декабря, 12:54

Updated 10 декабря, 12:54

В Свердловской области погибшего бойца посчитали дезертиром

В Свердловской области погибшего бойца посчитали дезертиром

10 декабря 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Алапаевска из колонии ушел на СВО. Там он пропал без вести, а жене перестали приходить выплаты, так как его посчитали дезертиром. Спустя год нашли его тело.

Глава Алапаевской семьи, отец и муж ушел на СВО из исправительной колонии. На вражеской территории его определили в штурмовую роту. Через месяц службы боец пропал без вести. Через военкомат жена получила извещение об этом. В таком случае все выплаты продолжают идти на счет семьи бойца, но не в этот раз. Денежное довольство выплачивать перестали, сообщает депутат госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В течение года супруга пыталась разобраться с несправедливостью. Ведь мужа так и не нашли. Женщина обратилась в военную прокуратуру. Дело пошло в гору. Благодаря контролирующему органу выяснилось, что пропавший считается покинувшим военную часть по собственному желанию.

Спустя некоторое время тело бойца нашли. Дезертиром он не был, а погиб при выполнении боевого задания. Жена похоронила супруга.

Напомним, что ранее жителя Уфы военное руководство после ранения вместо госпиталя отправило на передовую.

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