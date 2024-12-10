В Свердловской области погибшего бойца посчитали дезертиром

Глава Алапаевской семьи, отец и муж ушел на СВО из исправительной колонии. На вражеской территории его определили в штурмовую роту. Через месяц службы боец пропал без вести. Через военкомат жена получила извещение об этом. В таком случае все выплаты продолжают идти на счет семьи бойца, но не в этот раз. Денежное довольство выплачивать перестали, сообщает депутат госдумы от Свердловской области Максим Иванов.