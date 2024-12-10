В Свердловской области погибшего бойца посчитали дезертиром

Posted 10 декабря, 12:52
Published 10 декабря, 12:52
Modified 10 декабря, 12:54
Updated 10 декабря, 12:54
Глава Алапаевской семьи, отец и муж ушел на СВО из исправительной колонии. На вражеской территории его определили в штурмовую роту. Через месяц службы боец пропал без вести. Через военкомат жена получила извещение об этом. В таком случае все выплаты продолжают идти на счет семьи бойца, но не в этот раз. Денежное довольство выплачивать перестали, сообщает депутат госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
В течение года супруга пыталась разобраться с несправедливостью. Ведь мужа так и не нашли. Женщина обратилась в военную прокуратуру. Дело пошло в гору. Благодаря контролирующему органу выяснилось, что пропавший считается покинувшим военную часть по собственному желанию.
Спустя некоторое время тело бойца нашли. Дезертиром он не был, а погиб при выполнении боевого задания. Жена похоронила супруга.
Напомним, что ранее жителя Уфы военное руководство после ранения вместо госпиталя отправило на передовую.