В Свердловской области при пожаре погиб двухлетний ребенок

Posted 10 декабря, 14:01
Published 10 декабря, 14:01
Modified 10 декабря, 14:03
Updated 10 декабря, 14:03
Страшный пожар произошел 10 декабря в Талицком городском округе Свердловской области. Возгорание произошло в частном доме в районе 11 утра в деревне Хомутинина, когда ребенок находился в жилье один. Огонь распространился на 100 квадратных метров.
Пожар ликвидировали три машины МЧС и семеро спасателей.
Достать малыша из огня пыталась мать, но, к сожалению, безуспешно, сообщает пресс-служба МЧС региона. Погибшего нашли около 14 часов дня.
В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники регионального Следкома совместно с полицейскими и спасателями будут устанавливать обстоятельства произошедшего.
Известно, что многодетная семья погибшего двухлетнего малыша на учете не состояла.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Среднеуральске погибли двое.