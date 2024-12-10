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Posted 10 декабря, 14:01

Published 10 декабря, 14:01

Modified 10 декабря, 14:03

Updated 10 декабря, 14:03

В Свердловской области в пожаре не смогли спасти малыша

В Свердловской области при пожаре погиб двухлетний ребенок

10 декабря 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области в пожаре не смогли спасти малыша

В Свердловской области при пожаре мать не смогла спасти своего двухлетнего малыша. Женщину госпитализировали с ожогами.

Страшный пожар произошел 10 декабря в Талицком городском округе Свердловской области. Возгорание произошло в частном доме в районе 11 утра в деревне Хомутинина, когда ребенок находился в жилье один. Огонь распространился на 100 квадратных метров.

Пожар ликвидировали три машины МЧС и семеро спасателей.

Достать малыша из огня пыталась мать, но, к сожалению, безуспешно, сообщает пресс-служба МЧС региона. Погибшего нашли около 14 часов дня.

В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники регионального Следкома совместно с полицейскими и спасателями будут устанавливать обстоятельства произошедшего.

Известно, что многодетная семья погибшего двухлетнего малыша на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Среднеуральске погибли двое.

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