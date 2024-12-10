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Posted 10 декабря, 05:21

Published 10 декабря, 05:21

Modified 10 декабря, 05:23

Updated 10 декабря, 05:23

В Свердловской области произошло землетрясение более 4 баллов

В Свердловской области произошло землетрясение более 4 баллов

10 декабря 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Серовском районе произошло землетрясение 5 декабря 2024 года.

Подземные колебания произошли около населенного пункта Адриановичи. Магнитуда природного явления составила 4,1 балла, рассказали в Казахстанском центре данных.

Такая магнитуда означает, что в местности, где был эпицентр землетрясения, могут быть небольшие повреждения.

Напомним, 26 июня 2024 года под Каменском-Уральском случилось небольшое землетрясение около трех баллов. Такие толчки людьми не ощущаются.

Ураганный ветер ожидается в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Специалисты#Природное явление#Окружающая среда#Природа#Землетрясение#Екатеринбург
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