В Свердловской области произошло землетрясение более 4 баллов

Posted 10 декабря, 05:21
Published 10 декабря, 05:21
Modified 10 декабря, 05:23
Updated 10 декабря, 05:23
Подземные колебания произошли около населенного пункта Адриановичи. Магнитуда природного явления составила 4,1 балла, рассказали в Казахстанском центре данных.
Такая магнитуда означает, что в местности, где был эпицентр землетрясения, могут быть небольшие повреждения.
Напомним, 26 июня 2024 года под Каменском-Уральском случилось небольшое землетрясение около трех баллов. Такие толчки людьми не ощущаются.