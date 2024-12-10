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Posted 10 декабря, 07:48

Published 10 декабря, 07:48

Modified 10 декабря, 09:52

Updated 10 декабря, 09:52

Предприятия Нижнего Тагила в 2024 году задолжали налоговой 1,5 миллиарда рублей

Всего 1,5 млрд на пятерых: топ-5 тех, кто задолжал налоговой в Нижнем Тагиле

10 декабря 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.

Предприятия Нижнего Тагила в 2024 году задолжали налоговой 1,5 миллиарда рублей

Стали известны названия пяти компаний Нижнего Тагила, которые сформировали налоговую задолженность в общей сумме 1,5 миллиарда рублей. Четыре из них находятся в этом антирейтинге с прошлого года, и еще одна — новичок.

В конце 2023 года начальник ФНС №16 сообщала, что пять должников Нижнего Тагила накопили общий долг в 5,5 миллиарда рублей, который превысил половину общей задолженности по всем фирмам и предприятиям Нижнего Тагила, ГГО, Верхнесалдинского городского округа, городского округа ЗАТО Свободный и городского округа Нижняя Салда. Общая задолженность по налогам составляла 5,5 миллиардов рублей. О том, как складывается подобный рейтинг в 2024 году, узнал TagilCity.ru.

1 место — ВГОК и 707 миллионов рублей

Годом ранее именно ОАО «Высокогорский обогатительный комбинат» возглавил рейтинг, однако задолженность на тот момент была гораздо выше — 2,3 миллиарда рублей. Сейчас она составляет 707,6 миллиона рублей, сообщил редакции TagilCity.ru советник государственной гражданской службы РФ Артем Балюра, представитель УФНС по Свердловской области.

Предприятие начало свою работу в далеком 1721 году, а в 2013 году ВГОК был выкуплен у ЕВРАЗа и вошел в структуру компаний НПРО «Урал». За год ситуация улучшилась. Теперь, по информации редакции TagilCity.ru, с ВГОКом налоговая заключила мирное соглашение, хотя годом ранее была объявлена процедура банкротства. С января у предприятия новый директор — Юрий Молоков, который ранее состоял на должности главного инженера.

За 2023 год выручка ВГОКа составила 4,8 миллиарда рублей, а убыток — 918 миллионов. По данным Rusprofile, зарплата на заводе возросла на 10,3 тысячи рублей.

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2 место — НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

НТКРЗ уже несколько лет находится в процедуре банкротства. На 2024 год у некогда работавшего предприятия задолженность по налогам составляет 560,7 миллионов рублей. За год она увеличилась на 43 миллиона рублей. У предприятия с октября нынешнего года — новый конкурсный управляющий Артем Бубнов.

Напомним, в январе 2023 года завод-банкрот за 217 миллионов рублей выкупил пермский бизнесмен Андрей Коробицын. Ему предстояло урегулировать все незавершенные задачи — продажа материальных ценностей, выплата заработной платы, расчет с кредиторами и многое другое.

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3 место — ООО «Тагильское пиво» и 123,7 миллиона рублей

К концу 2024 года «Тагильскому пиву» удалось снизить свою налоговую задолженность почти на 116 миллионов рублей. На текущий момент задолженность перед государством составляет 123,7 миллиона рублей.

С 2008 года у предприятия неизменный директор — Александр Михайлов. По данным Rusprofile, зарплата сотрудников выросла на 17 тысяч рублей. В конце прошлого года «Тагильскому пиву» удалось частично выиграть дело, истцом которого выступила ФНС №16, и часть требований по суду была отменена.

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4 место — ООО «Нижнетагильская литейная компания» и 94,3 миллиона рублей

С прошлого года долг НЛК перед налоговой увеличился на 7 миллионов рублей и составил 94,3 миллиона рублей. Как и ранее, на банкротящемся предприятии работает конкурсный управляющий Сергей Рохин. Предприятие по производству чугуна, стали и ферросплавов отчиталось о нулевой выручке за 2023 год, убыток при этом составил 121 тысячу рублей.

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5 место — ООО «Альянс-Екатеринбург» и 83,4 миллиона рублей

На последней строке антирейтинга по налоговой задолженности в Нижнем Тагиле по итогам 2024 года оказалась фирма «Альянс-Екатеринбург». Предприятие по производству спецодежды под руководством Сергея Пономарева работает в Нижнем Тагиле и также, по данным ФНС, проходит процедуру банкротства. Финансовые показатели за 2023 год — нулевые.

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Как следует из отчета, предоставленного редакции TagilCity.ru УФНС по Свердловской области, в топ-5 уже не числится ООО «Уралстроймонтаж». В прошлом году задолженность фирмы Алексея Голященко составляла 132,3 миллиона рублей. По состоянию на лето 2024 года в отношении 102 объектов имущества предприятия были введены обеспечительные меры.

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В налоговой заверили, что все необходимые мероприятия по взысканию долгов по налогам в регионе проводятся.

Налоговым органом осуществляются все меры по взысканию задолженности перед бюджетом в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах, — сообщил представитель УФНС по региону Артем Балюра редакции TagilCity.ru.
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