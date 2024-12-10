Всего 1,5 млрд на пятерых: топ-5 тех, кто задолжал налоговой в Нижнем Тагиле

Предприятие начало свою работу в далеком 1721 году, а в 2013 году ВГОК был выкуплен у ЕВРАЗа и вошел в структуру компаний НПРО «Урал». За год ситуация улучшилась. Теперь, по информации редакции TagilCity.ru, с ВГОКом налоговая заключила мирное соглашение, хотя годом ранее была объявлена процедура банкротства. С января у предприятия новый директор — Юрий Молоков, который ранее состоял на должности главного инженера.