tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 09:41

Published 10 декабря, 09:41

Modified 10 декабря, 09:43

Updated 10 декабря, 09:43

За отопление будете платить вдвое меньше — поможет бутылка с ледяной водой

За отопление будете платить вдвое меньше — поможет бутылка с ледяной водой

10 декабря 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Использование бутылок с замороженной водой для экономии на отоплении может показаться необычным решением, однако об этом хитром трюке знали еще во времена СССР. Вы удивитесь, как все просто.

Эта техника основана на принципах теплового аккумулятора — с помощью бутылок с ледяной водой вполне можно управлять микроклиматом в помещениях. Вот как это может работать.

Тепловая инерция

Замороженная вода в бутылках обладает высокой теплоемкостью. Это означает, что она может поглощать и удерживать значительные количества тепла, изменяя свою температуру медленно при таянии. Данное свойство используется для поддержания стабильной температуры в помещении.

Сквозняки больше не будут гулять по дому: как быстро и легко утеплить окна на зиму
Узнать подробнее

Ночное охлаждение

В местах с большими суточными колебаниями температур зимой бутылки с водой можно замораживать ночью, когда температура на улице падает. Утром замороженные бутылки разместите в помещении, чтобы они постепенно отдавали холод — это компенсирует нагрев и поддержит комфортную температуру в комнатах.

Использование в солнечные дни

В солнечные дни, когда температура внутри помещения может повышаться, замороженные бутылки поглощают избыточное тепло. Таким образом они могут снизить нагрузку на отопительные системы, которые в противном случае должны корректировать колебания температуры.

Установите бутылку с водой около радиатора отопления и регулируйте микроклимат в помещенииУстановите бутылку с водой около радиатора отопления и регулируйте микроклимат в помещении
Установите бутылку с водой около радиатора отопления и регулируйте микроклимат в помещении. Фото: Изображение Midjourney

Экономия в периоды межсезонья

В период межсезонья, когда потребность в отоплении может колебаться, бутылки с замороженной водой можно использовать для более тонкой настройки микроклимата. Это позволяет экономить на расходах за счет уменьшения использования обычных источников отопления.

Однако стоит учитывать, что этот метод имеет свои ограничения и не может полностью заменить традиционные системы отопления в холодном климате. Однако в качестве дополнительной стратегии к энергосберегающим мерам — таким как теплоизоляция, герметизация окон и дверей, а также использование современных систем управления микроклиматом — лайфхак с бутылками незаменим.

Ранее эксперты рассказали, как быстро и эффективно высушить выстиранное белье в помещении в зимнее время.

Источник: news102.ru.

Тепло без лишних затрат: какой обогреватель подарит комфорт и сэкономит деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный полЗимой дачный дом прогреете за полчаса: будет жарко как в Африке, а счета нулевыеПакет на батарее помог очистить воздух в квартире: об этом лайфхаке знали еще в СССР
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Отопление#Экономия#Тепло#Климат#Дом и сад#КЦ#Теплоизоляция#Микроклимат#Бутылки с ледяной водой#Энергосбережение#Энергосберегающие меры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика