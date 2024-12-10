За отопление будете платить вдвое меньше — поможет бутылка с ледяной водой

Однако стоит учитывать, что этот метод имеет свои ограничения и не может полностью заменить традиционные системы отопления в холодном климате. Однако в качестве дополнительной стратегии к энергосберегающим мерам — таким как теплоизоляция, герметизация окон и дверей, а также использование современных систем управления микроклиматом — лайфхак с бутылками незаменим.