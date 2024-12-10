Заммэра Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

Как рассказал Владимир Ефимов, в результате реализации опубликованных в ноябре шести проектов КРТ в столице появится 928,4 тысячи квадратных метров новой недвижимости. Тщательная проработка этих проектов проводится городом для формирования максимально комфортных жилых кварталов с необходимой жителям сбалансированной инфраструктурой и современных деловых центров с рабочими местами. Шесть проектов потребуют финансовых вливаний в размере 273 миллиардов рублей, при этом бюджетный эффект после реализации оценивают в 4,2 миллиарда рублей в год. «В результате будет создано около 8,4 тысячи рабочих мест», — резюмировал заммэра столицы.