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Posted 10 декабря, 18:37

Published 10 декабря, 18:37

Modified 10 декабря, 18:38

Updated 10 декабря, 18:38

Заммэра Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

Заммэра Ефимов: Москва опубликовала 6 проектов о развитии территорий в ноябре

10 декабря 2024, 18:37
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По информации, предоставленной заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимиром Ефимовым, в ноябре на официальном сайте правительства Москвы было размещено шесть проектов решений о реорганизации участков совокупной площадью 42,6 гектара.

Как рассказал Владимир Ефимов, в результате реализации опубликованных в ноябре шести проектов КРТ в столице появится 928,4 тысячи квадратных метров новой недвижимости. Тщательная проработка этих проектов проводится городом для формирования максимально комфортных жилых кварталов с необходимой жителям сбалансированной инфраструктурой и современных деловых центров с рабочими местами. Шесть проектов потребуют финансовых вливаний в размере 273 миллиардов рублей, при этом бюджетный эффект после реализации оценивают в 4,2 миллиарда рублей в год. «В результате будет создано около 8,4 тысячи рабочих мест», — резюмировал заммэра столицы.

Как сообщает stroi.mos.ru, застраиваемые участки находятся в шести районах столицы поблизости от станций метрополитена, МЦК, МЦД или крупных автомагистралей. Всем правообладателям этих участков и объектов недвижимости на их территории уже направили письма с предложением о заключении соглашений о комплексном развитии территорий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проекты решений предусматривают строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости на шести площадках. Также на участках построят общественно-деловые и промышленные объекты, общая площадь которых составит 424,9 тысячи квадратных метров. Речь идет в том числе о научно-производственном кластере в Зеленограде. «Новые микрорайоны ждет благоустройство и озеленение, а также строительство новой улично-дорожной сети», — заключил министр.

В Москве на месте бывших промзон и на неэффективно используемых участках в рамках программы комплексного развития территорий активно ведется строительство многофункциональных кварталов. Программа КРТ способствует появлению в городе новых дорог и современных жилых комплексов, а также общественно-деловых, спортивных и прочих важных инфраструктурных объектов. В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в столице в настоящее время ведется проработка и реализация 236 проектов КРТ общей площадью, превышающей 3,1 тысячи гектаров.

#Общество#Москва
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