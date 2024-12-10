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Posted 10 декабря, 03:32

Published 10 декабря, 03:32

Modified 10 декабря, 03:34

Updated 10 декабря, 03:34

Житель Екатеринбурга получил пластилин вместо iPhone 15

Житель Екатеринбурга получил пластилин вместо iPhone 15

10 декабря 2024, 03:32
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мужчина приобрел iPhone 15 в магазине на улице Академика Шварца, однако дома заметил вместо смартфона пластилин.

Мужчина сообщил, что при покупке гаджета коробка была упакована. Горожанин позвонил в поддержку, однако совета он не получил. Тогда он снова отправился в торговую точку, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».

По словам екатеринбуржца, сотрудник магазина рассказал, что подобный инцидент случается уже не впервые и сказал, что принесет ему телефон, однако он не вернулся в зал.

Другой сотрудник предложил написать обращение в торговую сеть и сказал, что рассматривать его будут в течение почти двух недель. Мужчина отправился в полицию. Начата проверка.

Напомним, житель Екатеринбурга украл несколько смартфонов фирмы Apple почти на миллион рублей.

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