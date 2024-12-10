Житель Екатеринбурга получил пластилин вместо iPhone 15

Posted 10 декабря, 03:32
Published 10 декабря, 03:32
Modified 10 декабря, 03:34
Updated 10 декабря, 03:34
Мужчина сообщил, что при покупке гаджета коробка была упакована. Горожанин позвонил в поддержку, однако совета он не получил. Тогда он снова отправился в торговую точку, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».
По словам екатеринбуржца, сотрудник магазина рассказал, что подобный инцидент случается уже не впервые и сказал, что принесет ему телефон, однако он не вернулся в зал.
Другой сотрудник предложил написать обращение в торговую сеть и сказал, что рассматривать его будут в течение почти двух недель. Мужчина отправился в полицию. Начата проверка.
Напомним, житель Екатеринбурга украл несколько смартфонов фирмы Apple почти на миллион рублей.