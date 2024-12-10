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Posted 10 декабря, 06:39

Published 10 декабря, 06:39

Modified 10 декабря, 06:41

Updated 10 декабря, 06:41

Житель Нижнего Тагила украл рюкзак в поезде

Житель Нижнего Тагила украл рюкзак в поезде

10 декабря 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Нижнего Тагила украл рюкзак у охранника в поезде «Нижний Тагил — Качканар». Инцидент произошел 7 октября 2024 года.

71-летний мужчина, работающий охранником, в день ЧП сопровождал поезд. В начале пути он оставил рюкзак на сиденье и отправился по составу. Когда охранник вернулся — он заметил, что его имущество пропало, рассказали в пресс-службе нижнетагильской транспортной полиции.

Внутри были толстовка и шапка, электрочайник, термос, фонарик и зарядное устройство для телефона. Мужчина обратился в полицию. Вскоре правоохранителям удалось найти вора. Им оказался 27-летний тагильчанин.

По словам злоумышленника, он в тот день ехал на рыбалку и, увидев рюкзак, решил его забрать с собой. На остановке, выйдя из поезда, он проверил рюкзак и, не найдя ценных для себя вещей, выкинул содержимое в кусты. В отношении него возбудили дело.

Напомним, В Екатеринбурге неизвестный украл телефон у помощника депутата гордумы.

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