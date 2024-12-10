Житель Нижнего Тагила украл рюкзак в поезде

По словам злоумышленника, он в тот день ехал на рыбалку и, увидев рюкзак, решил его забрать с собой. На остановке, выйдя из поезда, он проверил рюкзак и, не найдя ценных для себя вещей, выкинул содержимое в кусты. В отношении него возбудили дело.