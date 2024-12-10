Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей и плохую работу скорой помощи

По словам жителей Верхней Салды, снова возникли проблемы в работе скорой медицинской помощи. Местные жители устали от нехватки сотрудников и регулярных сбоев в работе скорой. В городской больнице Верхней Салды в текущем году произошло уже девятое за последние девять лет назначение на должность главного врача.