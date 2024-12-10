Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей и плохую работу скорой помощи

Posted 10 декабря, 16:47
Published 10 декабря, 16:47
Modified 10 декабря, 16:49
Updated 10 декабря, 16:49
По словам жителей Верхней Салды, снова возникли проблемы в работе скорой медицинской помощи. Местные жители устали от нехватки сотрудников и регулярных сбоев в работе скорой. В городской больнице Верхней Салды в текущем году произошло уже девятое за последние девять лет назначение на должность главного врача.
Местные жители предполагают, что кадровый дефицит может быть связан с состоянием самих медицинских учреждений. Стены обшарпанные, окна местами все еще деревянные, ступени полуразваленные.
Чем дальше, тем страшнее жить в Салде, — делится своим мнение местная жительница Елена.
Также жители сообщают, что проблема не только в нехватке врачей. Нет и техники, и транспортных средств. Автомобили скорой помощи быстро приходят в негодность из-за отсутствия запасных частей и гаража, крыша которого давно пришла в негодность. Денег на проведение ремонтных работ недостаточно.
Кроме того, некому оказывать помощь беременным и рожающим. Недавно возведенный родильный дом не функционирует, а специалистов в области гинекологии не хватает. Прием ведет акушерка, которая обслуживает около 5-6 тысяч женщин.
Граждане направили обращения к главе региона и в компетентные структуры с целью прояснения обстоятельств, сообщает глава «Народного фронта» Вадим Савин.
Ранее пациенты рассказали о нехватке врачей в новой поликлинике в Екатеринбурге.