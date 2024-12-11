Автоинспекторы и коммунальщики снесли опасную горку во дворе в Екатеринбурге

Posted 11 декабря, 08:51
Published 11 декабря, 08:51
Modified 11 декабря, 08:53
Updated 11 декабря, 08:53
Скат горки вел прямо на дорогу, по которой ездят машины. Во время катаний дети могут не заметить опасность, а водитель может не успеть затормозить, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В связи с этим объект в этом месте убрали. Кроме того, автоинспекторы провели с детьми и их родителями профилактическую беседу о том, что нельзя играть в небезопасных местах.
Напомним, жители Сысерти пожаловались на новую детскую площадку, на которой детям опасно играть.