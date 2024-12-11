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Posted 11 декабря, 08:51

Published 11 декабря, 08:51

Modified 11 декабря, 08:53

Updated 11 декабря, 08:53

Автоинспекторы и коммунальщики снесли опасную горку во дворе в Екатеринбурге

Автоинспекторы и коммунальщики снесли опасную горку во дворе в Екатеринбурге

11 декабря 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге убрали ледяную горку во дворе на Уральской улице, которая находилась в опасном месте.

Скат горки вел прямо на дорогу, по которой ездят машины. Во время катаний дети могут не заметить опасность, а водитель может не успеть затормозить, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В связи с этим объект в этом месте убрали. Кроме того, автоинспекторы провели с детьми и их родителями профилактическую беседу о том, что нельзя играть в небезопасных местах.

Напомним, жители Сысерти пожаловались на новую детскую площадку, на которой детям опасно играть.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Двор#Коммунальщики#Родители#Горка#Снос#Профилактическая беседа#Екатеринбург#Автоинспекторы
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