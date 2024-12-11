Бизнесвумен в Екатеринбурге подделала подпись главы компании для получения 26 млн

Posted 11 декабря, 11:38
Published 11 декабря, 11:38
Modified 11 декабря, 11:40
Updated 11 декабря, 11:40
Екатеринбурженка в 2023 году предъявила компании иск о том, что с ней якобы заключили контракт об оказании услуг бухгалтера, а деньги ей не выплатили, пишет Ура.ру.
При этом выяснилось, что подпись главы организации-ответчика была поддельной. Проводилась экспертиза, в результате которой специалист подтвердил, что она ненастоящая.
Истице предъявили обвинение в мошенничестве. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в Екатеринбурге подделали подписи во время выбора управляющей компании для дома на улице Спутников.