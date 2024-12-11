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Posted 11 декабря, 11:38

Published 11 декабря, 11:38

Modified 11 декабря, 11:40

Updated 11 декабря, 11:40

Бизнесвумен в Екатеринбурге подделала подпись главы компании для получения 26 млн

Бизнесвумен в Екатеринбурге подделала подпись главы компании для получения 26 млн

11 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге бизнесвумен поставила фальшивую подпись руководителя компании, чтобы взыскать более 26 миллионов рублей.

Екатеринбурженка в 2023 году предъявила компании иск о том, что с ней якобы заключили контракт об оказании услуг бухгалтера, а деньги ей не выплатили, пишет Ура.ру.

При этом выяснилось, что подпись главы организации-ответчика была поддельной. Проводилась экспертиза, в результате которой специалист подтвердил, что она ненастоящая.

Истице предъявили обвинение в мошенничестве. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Екатеринбурге подделали подписи во время выбора управляющей компании для дома на улице Спутников.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Уголовное дело#Экспертиза#Криминал#Мошенничество#Подделка#Предприниматель#Компания#Подписи#Екатеринбург#Инцидент
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