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Posted 11 декабря, 16:59

Published 11 декабря, 16:59

Modified 11 декабря, 17:01

Updated 11 декабря, 17:01

Благоустройство, свежие кадры для тагильских больниц и прямая линия Евгения Куйвашева

Благоустройство, свежие кадры для тагильских больниц и прямая линия Евгения Куйвашева

11 декабря 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Как минимум 5 общественных пространств в Тагиле нуждаются в благоустройстве. В городские больницы придут работать медики-целевики. Губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии рассказал о семье и карьере. С Вагонки на Гальянку будут ездить 3 новых автобуса. В Тагил приедет омбудсмен Мерзлякова.

В Нижнем Тагиле ежегодно благоустраивают общественные пространства. Только в 2024 году были приведены в порядок 72 территории. Однако в городе все еще остались нетронутые уголки, которые также нуждаются в заботливой руке и вложении средств. TagilCity.ru составил свой рейтинг таких мест.

Топ-5 общественных пространств Нижнего Тагила в ожидании реконструкции
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В больницах и поликлиниках Нижнего Тагила, как и в других городах, не хватает медицинских кадров. Однако эта проблема постепенно решается. Так, в следующем году в местные медучреждения придут 9 выпускников медуниверситета, а через год — еще 14. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

В 2025 году в больницы Нижнего Тагила придут 9 медиков-целевиков
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В ходе прямой линии 11 декабря губернатор Евгений Кувашев ответил не только на социально значимые, но и на личные вопросы. В частности, он рассказал, что в своей жизни считает важным уделять внимание и семье, и карьере. Человеку важно найти вторую половинку и завести детей, однако самореализация также важна.

«Одно другому не мешает»: Евгений Куйвашев о семье и карьере
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В Нижнем Тагиле между Вагонкой и Гальянкой будут курсировать новенькие автобусы — они выйдут на линию 77-го маршрута. Это хорошая новость для тагильчан: ведь машины не только очень вместительные, но и оборудованы кондиционерами, что существенно облегчит поездки в жару.

Три новых автобуса будут возить пассажиров Нижнего Тагила с Вагонки на Гальянку
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Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова приедет в Нижний Тагил и организует прием граждан. Чтобы получить консультацию омбудсмена, горожане должны записаться 17 и 18 декабря. А сам прием состоится 24 декабря.

Омбудсмен Мерзлякова проведет прием граждан в Нижнем Тагиле
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