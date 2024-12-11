Благоустройство, свежие кадры для тагильских больниц и прямая линия Евгения Куйвашева

Posted 11 декабря, 16:59
Published 11 декабря, 16:59
Modified 11 декабря, 17:01
Updated 11 декабря, 17:01
В Нижнем Тагиле ежегодно благоустраивают общественные пространства. Только в 2024 году были приведены в порядок 72 территории. Однако в городе все еще остались нетронутые уголки, которые также нуждаются в заботливой руке и вложении средств. TagilCity.ru составил свой рейтинг таких мест.
В больницах и поликлиниках Нижнего Тагила, как и в других городах, не хватает медицинских кадров. Однако эта проблема постепенно решается. Так, в следующем году в местные медучреждения придут 9 выпускников медуниверситета, а через год — еще 14. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Евгений Куйвашев.
В ходе прямой линии 11 декабря губернатор Евгений Кувашев ответил не только на социально значимые, но и на личные вопросы. В частности, он рассказал, что в своей жизни считает важным уделять внимание и семье, и карьере. Человеку важно найти вторую половинку и завести детей, однако самореализация также важна.
В Нижнем Тагиле между Вагонкой и Гальянкой будут курсировать новенькие автобусы — они выйдут на линию 77-го маршрута. Это хорошая новость для тагильчан: ведь машины не только очень вместительные, но и оборудованы кондиционерами, что существенно облегчит поездки в жару.
Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова приедет в Нижний Тагил и организует прием граждан. Чтобы получить консультацию омбудсмена, горожане должны записаться 17 и 18 декабря. А сам прием состоится 24 декабря.