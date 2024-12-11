Благоустройство, свежие кадры для тагильских больниц и прямая линия Евгения Куйвашева

В больницах и поликлиниках Нижнего Тагила, как и в других городах, не хватает медицинских кадров. Однако эта проблема постепенно решается. Так, в следующем году в местные медучреждения придут 9 выпускников медуниверситета, а через год — еще 14. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Евгений Куйвашев.