Даты проведения ЕГЭ-2025 утвердили в России

Основной период начнется 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Математику выпускники будут сдавать 27 мая, а русский язык — 30-го. Последними ЕГЭ в этом учебном году станут иностранные языки (устная их часть) и информатика, которые принимают 11 июня. Пересдачи состоятся 3 и 4 июля.