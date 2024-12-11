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Posted 11 декабря, 11:20

Published 11 декабря, 11:20

Modified 11 декабря, 11:22

Updated 11 декабря, 11:22

«Дефицит специалистов есть»: Евгений Куйвашев об образовании

«Дефицит специалистов есть»: Евгений Куйвашев об образовании

11 декабря 2024, 11:20
Во время прямой линии у губернатора Свердловской области спросили про подготовку кадров. По словам журналиста, жители Свердловской области обеспокоены тем, что все больше молодых людей не идут в 10 и 11 классы, и возможен перекос в сторону средне-специального образования.

В вопросе речь зашла именно о подготовке кадров. Некоторые жители Среднего Урала обеспокоены тем, что все больше школьников не идут получать высшее образование, а после 9 класса идут в техникум, чтобы быстро получить профессию и пойти хорошо зарабатывать на завод. Губернатора спросили, не останемся ли мы без программистов и инженеров?

Не останемся, я очень рад, что наши школьники идут в техникумы. Система СПО — это тоже важно, но я вас уверю, что те, кто закончат СПО, в перспективе поступают и в высшие учебные заведения, чтобы получить профессию инженера. Дефицит специалистов как среднего, так и высшего профиля — он есть. Мы рады всем тем, кто выбирает соответствующее направление своего развития, — ответил губернатор Свердловской области.

Затем главу региона спросили как повлияет то, что с этого года техникумы и колледжи отданы в профильные министерства.

Можно уже подвести первые итоги этой реформы. При всем моем уважении к министру образования, но оно не может хранить всей информации о дефиците специальностей в той или иной области, промышленной или аграрной. Мы сейчас планомерно передаем наши вузы в ведомство профильных министерств, которые и формируют в том числе и заказ на подготовку. Это крайне важно. Министерство энергетики и ЖКХ совершенно точно знает, какой дефицит кадров в коммунальном хозяйстве, министерство промышленности знает, какой дефицит и какая потребность в той или иной области промышленности и так далее. Сегодня мы видим, как улучшается материальная база, как правило, все министры являются руководителями попечительских советов этих техникумов. Они точно знают какие кадры нужны на конкретных предприятиях, — прокомментировал Евгений Куйвашев.

Также губернатор отметил о нехватке кадров в Свердловских больницах и том, что привлекать новых специалистов это одна из ключевых задач.

Евгений Куйвашев: «Привлечение кадров в свердловские больницы — ключевой приоритет»
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