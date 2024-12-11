«Дефицит специалистов есть»: Евгений Куйвашев об образовании

В вопросе речь зашла именно о подготовке кадров. Некоторые жители Среднего Урала обеспокоены тем, что все больше школьников не идут получать высшее образование, а после 9 класса идут в техникум, чтобы быстро получить профессию и пойти хорошо зарабатывать на завод. Губернатора спросили, не останемся ли мы без программистов и инженеров?