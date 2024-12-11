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Posted 11 декабря, 05:44

Published 11 декабря, 05:44

Modified 11 декабря, 05:46

Updated 11 декабря, 05:46

Детский сад в Екатеринбурге выплатит ребенку 30 тысяч за перелом руки

Детский сад в Екатеринбурге выплатит ребенку 30 тысяч за перелом руки

11 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI.
Семилетний ребенок в Екатеринбурге сломал левую руку во время прогулки в детском саду №182. Инцидент произошел 6 июня 2024 года.

Мальчик качался на качели, а затем решил спрыгнуть с нее. В этот момент он упал и повредил себе руку. Воспитательница момент падения не видела, а когда увидела упавшего ребенка — вызвала врачей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В медучреждении диагностировали перелом предплечья. Прокуратура, проведя проверку, признала виновной в случившемся воспитательницу. В суд было направлено требование о взыскании компенсации с учреждения. Иск был удовлетворен.

Напомним, спорткомплекс в Екатеринбурге выплатит девочке 100 тысяч рублей за перелом руки во время тренировки.

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