Детский сад в Екатеринбурге выплатит ребенку 30 тысяч за перелом руки

Posted 11 декабря, 05:44
Published 11 декабря, 05:44
Modified 11 декабря, 05:46
Updated 11 декабря, 05:46
Мальчик качался на качели, а затем решил спрыгнуть с нее. В этот момент он упал и повредил себе руку. Воспитательница момент падения не видела, а когда увидела упавшего ребенка — вызвала врачей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В медучреждении диагностировали перелом предплечья. Прокуратура, проведя проверку, признала виновной в случившемся воспитательницу. В суд было направлено требование о взыскании компенсации с учреждения. Иск был удовлетворен.
Напомним, спорткомплекс в Екатеринбурге выплатит девочке 100 тысяч рублей за перелом руки во время тренировки.