Детский сад в Екатеринбурге выплатит ребенку 30 тысяч за перелом руки

Мальчик качался на качели, а затем решил спрыгнуть с нее. В этот момент он упал и повредил себе руку. Воспитательница момент падения не видела, а когда увидела упавшего ребенка — вызвала врачей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.