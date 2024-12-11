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Posted 11 декабря, 05:57

Published 11 декабря, 05:57

Modified 11 декабря, 05:59

Updated 11 декабря, 05:59

Девушка из Алапаевска пропала в Нижнем Тагиле

Девушка из Алапаевска пропала в Нижнем Тагиле

11 декабря 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле пропала 31-летняя Анастасия из Алапаевска. Девушку разыскивают с 9 декабря 2024 года.

Сообщается, что девушка уехала на такси в Нижний Тагил. В районе часа дня она приехала на Садовую улицу. С тех пор она на связь больше не выходила. Близкие начали ее поиски.

Фото: Группа ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Рост свердловчанки — 156 сантиметров. На ней были шапка и кожаная куртка светлого цвета, черные джинсы и кроссовки, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Напомним, 26 ноября 2024 года в Каменске-Уральском пропала школьница. Спустя неделю ее нашли живой. Она вернулась домой.

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