Девушка из Алапаевска пропала в Нижнем Тагиле

Posted 11 декабря, 05:57
Published 11 декабря, 05:57
Modified 11 декабря, 05:59
Updated 11 декабря, 05:59
Сообщается, что девушка уехала на такси в Нижний Тагил. В районе часа дня она приехала на Садовую улицу. С тех пор она на связь больше не выходила. Близкие начали ее поиски.
Рост свердловчанки — 156 сантиметров. На ней были шапка и кожаная куртка светлого цвета, черные джинсы и кроссовки, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Напомним, 26 ноября 2024 года в Каменске-Уральском пропала школьница. Спустя неделю ее нашли живой. Она вернулась домой.