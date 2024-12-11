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Posted 11 декабря, 12:26

Published 11 декабря, 12:26

Modified 11 декабря, 12:28

Updated 11 декабря, 12:28

Екатеринбурженка Sweetie Fox стала самой популярной любительской моделью PornHub*

Екатеринбурженка Sweetie Fox стала самой популярной любительской моделью PornHub*

11 декабря 2024, 12:26
PornHub* сообщил, что порноактриса Sweetie Fox из Екатеринбурга заняла 1 место среди любительских моделей.

Среди других трендов года: хентай остается самым популярным жанром, чаще всего ищут видео со скромными сценами, а среди популярных персонажей — герои из «Звёздных войн», «Гарри Поттера», «Игры престолов» или «Аватара».

Анджела Уайт — лидирует среди других актрис сайта. Отмечается также 92%-ный рост запросов на порно с коллегами.

Ранее в центре Екатеринбурга на уличном экране включилось порно.

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