Екатеринбурженка Sweetie Fox стала самой популярной любительской моделью PornHub*

Posted 11 декабря, 12:26
Published 11 декабря, 12:26
Modified 11 декабря, 12:28
Updated 11 декабря, 12:28
Среди других трендов года: хентай остается самым популярным жанром, чаще всего ищут видео со скромными сценами, а среди популярных персонажей — герои из «Звёздных войн», «Гарри Поттера», «Игры престолов» или «Аватара».
Анджела Уайт — лидирует среди других актрис сайта. Отмечается также 92%-ный рост запросов на порно с коллегами.
Ранее в центре Екатеринбурга на уличном экране включилось порно.
*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено