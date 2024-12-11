Екатеринбуржец осужден на 12 лет за сексуальное насилие над ребенком

Posted 11 декабря, 14:47
Published 11 декабря, 14:47
Modified 11 декабря, 14:49
Updated 11 декабря, 14:49
Суд приговорил екатеринбуржца Дениса к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие над шестилетним мальчиком.
Денис, пользовавшийся доверием родителей ребенка, как друг семьи и человек с хорошей репутацией, на протяжении трех лет помогал заниматься с мальчиком. Он часто с ним играл и гулял, но впоследствии совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка.
Его вина подтверждена показаниями потерпевшего и признанием самого Дениса в суде. Семья осужденного до последнего верила в его невиновность, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.
Напомним, в Волчанске сотрудницу школы подозревают в насилии над подростком.