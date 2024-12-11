Екатеринбуржец осужден на 12 лет за сексуальное насилие над ребенком

Денис, пользовавшийся доверием родителей ребенка, как друг семьи и человек с хорошей репутацией, на протяжении трех лет помогал заниматься с мальчиком. Он часто с ним играл и гулял, но впоследствии совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка.