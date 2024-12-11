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Posted 11 декабря, 14:47

Published 11 декабря, 14:47

Modified 11 декабря, 14:49

Updated 11 декабря, 14:49

Екатеринбуржец осужден на 12 лет за сексуальное насилие над ребенком

Екатеринбуржец осужден на 12 лет за сексуальное насилие над ребенком

11 декабря 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржец осужден на 12 лет за сексуальное насилие над 6-летним ребенком.

Суд приговорил екатеринбуржца Дениса к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие над шестилетним мальчиком.

Денис, пользовавшийся доверием родителей ребенка, как друг семьи и человек с хорошей репутацией, на протяжении трех лет помогал заниматься с мальчиком. Он часто с ним играл и гулял, но впоследствии совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка.

Его вина подтверждена показаниями потерпевшего и признанием самого Дениса в суде. Семья осужденного до последнего верила в его невиновность, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в Волчанске сотрудницу школы подозревают в насилии над подростком.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Насилие#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие
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