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Posted 11 декабря, 16:25

Published 11 декабря, 16:25

Modified 11 декабря, 16:27

Updated 11 декабря, 16:27

Жители ЖК «Да Винчи» в Екатеринбурге добиваются сноса вышки сотовой связи

Екатеринбуржцы добиваются сноса опасной для здоровья вышки сотовой связи

11 декабря 2024, 16:25
Фото: 1MI.

Жители ЖК «Да Винчи» в Екатеринбурге добиваются сноса вышки сотовой связи

В Екатеринбурге жильцы ЖК «Да Винчи» пытаются добиться демонтажа вышек сотовой связи. Они выиграли уже два суда, однако оборудование владельцы так и не убрали.

После установки оборудования, которое принадлежит трем сотовым операторам, местные жители сразу заподозрили, что оно небезопасно. Исследование, проведенное Роспотребнадзором, подтвердило их опасение: уровнеь электромагнитного излучения был сильно превышен. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

С тех пор началось противостояние жильцов элитного комплекса с компаниями. Они подали в суд на сотовых операторов. К иску граждан также присоединилась администрация техникума дизайна и сервиса, так как оборудование было установлено прямо на крыше учебного заведения.

Суд удовлетворил иск, однако ответчик подал апелляцию, однако второй суд оставил решение первой инстанции в силе. Оборудование сотовые операторы должны демонтировать в течение двух месяцев. В противном случае им придется начислять истцам неустойку за каждый день неисполнения решения.

Жительница Нижнего Тагила подала в суд на школу вокала за свои неиспользованные уроки. Сумма иска — 120 тысяч.

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