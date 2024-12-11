Екатеринбуржцы добиваются сноса опасной для здоровья вышки сотовой связи

Posted 11 декабря, 16:25
Published 11 декабря, 16:25
Modified 11 декабря, 16:27
Updated 11 декабря, 16:27
После установки оборудования, которое принадлежит трем сотовым операторам, местные жители сразу заподозрили, что оно небезопасно. Исследование, проведенное Роспотребнадзором, подтвердило их опасение: уровнеь электромагнитного излучения был сильно превышен. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
С тех пор началось противостояние жильцов элитного комплекса с компаниями. Они подали в суд на сотовых операторов. К иску граждан также присоединилась администрация техникума дизайна и сервиса, так как оборудование было установлено прямо на крыше учебного заведения.
Суд удовлетворил иск, однако ответчик подал апелляцию, однако второй суд оставил решение первой инстанции в силе. Оборудование сотовые операторы должны демонтировать в течение двух месяцев. В противном случае им придется начислять истцам неустойку за каждый день неисполнения решения.
Жительница Нижнего Тагила подала в суд на школу вокала за свои неиспользованные уроки. Сумма иска — 120 тысяч.