tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 10:25

Published 11 декабря, 10:25

Modified 11 декабря, 10:27

Updated 11 декабря, 10:27

Губернатор Куйвашев назвал кадровый вопрос в свердловских больницах приоритетом

Евгений Куйвашев: «Привлечение кадров в свердловские больницы — ключевой приоритет»

11 декабря 2024, 10:25
Фото: 1MI.

Губернатор Куйвашев назвал кадровый вопрос в свердловских больницах приоритетом

В Свердловской области существует дефицит кадров в медицинских учреждениях, привлечение в медучреждения новых сотрудников — одна из ключевых задач на ближайшие годы.

В регионе будет решаться вопрос с привлечением новых кадров в больницы и поликлиники, подтвердил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии в среду, 11 декабря.

Вопрос о нехватке персонала в лечебных учреждениях задала жительница Нижнего Тагила.

Действительно, это важный вопрос. Кадровое обеспечение медицинской службы — один из наших ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские, наши образовательные учреждения. И после того, как мы это сделаем, людям будет интересно жить в своем городе, воспитывать детей. И, наверное, сгеодня это один из важных вопросов, который мы решаем», — отметил глава региона.

Ранее на перебои в работе скорой помощи из-за нехватки медиков сообщили жители Верхней Салды. А в екатеринбургской поликлинике №3 не хватает узких специалистов.

В профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Центр психиатрии и психотерапии со стационаром открылся в Екатеринбурге8 врачей из Свердловской области получили награды Министерства здравоохранения РФГубернатор Евгений Куйвашев рассказал о прорывных проектах Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Медицина#Губернатор#Евгений Куйвашев#Здравоохранение#Кадры#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика