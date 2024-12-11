Евгений Куйвашев: «Привлечение кадров в свердловские больницы — ключевой приоритет»

Posted 11 декабря, 10:25
Published 11 декабря, 10:25
Modified 11 декабря, 10:27
Updated 11 декабря, 10:27
В регионе будет решаться вопрос с привлечением новых кадров в больницы и поликлиники, подтвердил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии в среду, 11 декабря.
Вопрос о нехватке персонала в лечебных учреждениях задала жительница Нижнего Тагила.
Действительно, это важный вопрос. Кадровое обеспечение медицинской службы — один из наших ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские, наши образовательные учреждения. И после того, как мы это сделаем, людям будет интересно жить в своем городе, воспитывать детей. И, наверное, сгеодня это один из важных вопросов, который мы решаем», — отметил глава региона.
Ранее на перебои в работе скорой помощи из-за нехватки медиков сообщили жители Верхней Салды. А в екатеринбургской поликлинике №3 не хватает узких специалистов.