Евгений Куйвашев рассказал на прямой линии о планах газификации в регионе

Также глава субъекта отметил, что сводный план готов. Но нужно помнить, что подключать газ имеют право те, чей дом оформлен не как сезонное, а как постоянное строение. Также губернатор напомнил, что некоторые категории граждан имеют право на компенсацию затраченных на подключение газа средств.