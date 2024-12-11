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Posted 11 декабря, 11:34

Published 11 декабря, 11:34

Modified 11 декабря, 11:36

Updated 11 декабря, 11:36

Евгений Куйвашев рассказал на прямой линии о планах газификации в регионе

Евгений Куйвашев рассказал на прямой линии о планах газификации в регионе

11 декабря 2024, 11:34
Фото: 1MI.
Глава Свердловской области во время прямой линии рассказал о планах газификации в регионе: жители спрашивали про СНТ.

На прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 11 декабря 2024 года прозвучал вопрос о газификации города Камышлова. Дома жителей пока не подключают, хотя газопровод уже готов. Также уральцы поинтересовались про поручение президента России Владимира Путина о подведении газа в СНТ.

Евгений Куйвашев пряснил ситуацию в Камышлове.

Газопровод готов, сейчас идет процесс его ввода в эксплуатацию и итоговые поверочные мероприятия, оформляются документы, это серьезный процесс, — сказал глава региона.

Он отметил, что с Нового года жители смогут обращаться в газораспределительное учреждение для выдачи разрешения на подключение.

По поводу газификации СНТ, о котором говорил президент Владимир Путин, губернатор рассказал, что уже 745 СНТ в регионе подключены к синему топливу.

Это порядка 14000 личных хозяйств, — заявил Куйвашев.

Также глава субъекта отметил, что сводный план готов. Но нужно помнить, что подключать газ имеют право те, чей дом оформлен не как сезонное, а как постоянное строение. Также губернатор напомнил, что некоторые категории граждан имеют право на компенсацию затраченных на подключение газа средств.

Ранее Евгений Куйвашев рассказал об основных направлениях областной бюджетной политики на 2025 год.

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#Александра Никитская#Прямая линия#Губернатор#Евгений Куйвашев#ЖКХ#Газификация#Екатеринбург
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