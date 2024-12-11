Гастроэнтеролог заявила, что сладкое и жареная еда приводит к старению

«Возможен и гормональный дисбаланс, потеря упругости кожи, хрупкость волос, костей и суставов. Такой рацион влияет может привести к расстройству пищеварения, потерю энергии и тонуса. Человек чувствует постоянную усталость, даже по утрам. Ваше тело тратит огромные ресурсы на переваривание тяжелой пищи. В результате вы расходуете больше энергии, чем получаете, и организм естественным образом вас пытается замедлить, „уложить“ в кровать», — заключила гастроэнтеролог.